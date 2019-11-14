Ordu'da işsizlerin 4’te 1’i üniversite mezunu

Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak, Ordu’da 30 bin kayıtlı işsizin 7 bin 500’ünün üniversite mezunu olduğunu söyledi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak, Mesleki ve Beceri Geliştirme İş Bilgisi Protokolü (MEGİP) sertifika dağıtım töreninde yaptığı açıklamada, Ordu’da 1535 yaş aralığında iş arayan 30 bin kayıtlı işsiz bulunduğunu söyledi. Kaymak, “İş arayan kayıtlarımızın 4’e 1’i üniversite mezunu. 4 bin civarında ön lisans mezunu, yaklaşık 200300 yüksek lisans mezunu iş arayan kayıtlarımız mevcut. Artık aradığınız her nitelikte eleman bulunabiliyor. Ordu’nun ihtiyacı olan şey yeni yatırım alanlarının ve farklı yatırım istihdam alanlarının oluşturularak iş alternatiflerinin geliştirilmesidir” diye konuştu.

ORDU 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:39

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