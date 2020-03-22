Ordu'da, sahil ve parklar boş kaldı



Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) ORDU'da polis ekipleri, koronavirüse karşı evde kalınması çağrılarına uyulup, uyulmadığını kontrol etmek için sahil, park ve piknik yerlerinde dolaştı. Alanların boş olduğu, Orduluların çoğunlukla evden çıkmadığı gözlendi.

Kentte polis ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalınması çağrısına uyulup, uyulmadığı denetlendi. Sahil, park ve piknik yerlerinde dolaşan ekipler, alanların boş olduğunu, Orduluların çoğunlukla evden çıkmadığını gözlemlediklerini belirtti. İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üzerindekiler için sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından dışarıda görülen az sayıda yaşlı da evlerine dönmeleri için ikna edildi. DHA-Genel Türkiye-Ordu Nedim KOVAN

2020-03-22 13:44:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.