Tulum giyip, vinçle çıktığı 5´inci katta kız arkadaşına evlilik teklif etti

<br>Mustafa KIRLAKEmre KOLTUK/ORDU, (DHA)ORDU´nun Altınordu ilçesinde Enes Aşur (27), koronavirüs nedeniyle tulum ve maske önlemi alarak, kiraladığı vinçle çıktığı binanın 5´inci katındaki balkonda kız arkadaşı Elif Yalçınkaya´ya (27) evlenme teklif etti.<br>Altınordu ilçesi belediyesinde çalışan Enes Aşur, mimar olan kız arkadaşı Elif Yalçınkaya'ya sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tulum, maske ve koruyucu gözlük takan Aşur, kiraladığı vinçle, kız arkadaşı Elif Yalçınkaya´nın oturduğu 5´inci kattaki dairenin balkonuna çıktı. 'Bir ömür elimi tutmaya ne dersin? Benimle evlenir misin?' yazılı pankart açan Eneş Aşur, balkona çıkan kız arkadaşının başından aşağıya kırmızı gül döktü. Elif Yalçınkaya, Aşur'un teklife `evet´ yanıtı verdi. Daha sonra kız arkadaşına koruyucu tulum hediye eden Aşur, birlikte fotoğraf çektirdi. DHA-Genel Türkiye-Ordu / Merkez Mustafa KIRLAK-Emre KOLTUK<br>2020-04-20 14:58:40<br>

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