Ordu yaylalarında kar mücadelesi

Covid-19 sonucu ölenlerin organları nakil için uygun mu?

"Bu işler hep kader..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mayıs ayına girilmesine rağmen Doğu Karadeniz’in yaylalarında kar mücadelesi sürüyor.

Ordu’da geçen hafta meydana gelen yoğun kar yağışı sonucu kapanan Kabadüz ilçesinin 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ile Mesudiye ilçesinin bin 800 rakımlı Topçam Yaylası arasındaki bağlantı yolunun açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda yer yer 4 metreyi aşan kar yığınlarıyla kapalı yollar özverili bir çalışma ile hızla açılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.