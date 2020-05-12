Seyahat kısıtlamasının kalktığı Ordu'nun giriş çıkışlarında kontroller sürüyor 

<br>Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca şehirler arası seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı Ordu'nun giriş ve çıkış noktalarında polis ekipleri rutin kontrollerini sürdürüyor.<br>İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri' genelgesi ile büyükşehir statüsünde yer alan Ordu´da hava, kara ve deniz yoluyla yapılacak giriş ve çıkış kısıtlaması gece yarısından sonra kaldırıldı. Yasağın kaldırılmasının ardından Giresun´dan İstanbul´a giden Sebahattin Saka, "Biz özel izinle Giresun´a geldik. Yasağın kaldırılması bizi pek fazla etkilemedi, ama inşallah bundan sonra her şey düzelir. Virüs geçsin de gerisi önemli değil" dedi.<br>Kentin giriş ve çıkışlarında polis ekiplerinin rutin kontrolleri ise sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK<br>2020-05-12 09:30:55<br>

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