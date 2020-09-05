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'Ceren Özdemir’ isimli roket 1500 metre yükseğe ulaştı Ordu’nun gözü yükseklerdi Aybastı Fen Lisesi 3. sınıf öğrencilerinden oluşan 7 kişilik roket takımı, Tuz Gölü’nde düzenlenen TEKNOFEST’te kadın cinayetlerine dikkat çekmek için ateşlenen ‘Ceren Özdemir’ adını verdikleri roket, 1500 metre yükseğe ulaştı

İHA

'Ceren Özdemir’ isimli roket 1500 metre yükseğe ulaştı Ordu’nun gözü yükseklerdi Aybastı Fen Lisesi 3. sınıf öğrencilerinden oluşan 7 kişilik roket takımı, Tuz Gölü’nde düzenlenen TEKNOFEST’te kadın cinayetlerine dikkat çekmek için ateşlenen ‘Ceren Özdemir’ adını verdikleri roket, 1500 metre yükseğe ulaştı

TEKNOFEST heyecanı bu yıl Tuz Gölü’ne taşındı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in destekleriyle yarışmaya katılan Aybastı Fen Lisesi’nden 7 öğrencinin hazırladığı “Ceren Özdemir” adlı roket ilk atışını başarıyla tamamladı.
Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Roket Yarışması, Tuz Gölü’nde gerçekleşti. 81 ilden 20 bin 197 takımın başvuru yaptığı yarışmada, alçak irtifa kategorisinde 262 takım arasına giren Aybastı Fen Lisesi 3. sınıf öğrencilerinden oluşan 7 kişilik roket takımı da yerini aldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde ve destekleriyle yarışmaya hazırlanan öğrenciler, kadın cinayetlerine dikkat çekmek için ‘Ceren Özdemir’ adını verdikleri roketleriyle, dikkatleri üzerine çektiler.

Varank ve Bayraktar’ın dikkatini çekmeyi başardılar
ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST 2020 Roket Yarışması’nın açılışına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bayraktar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, TÜBİTAK SAGE Müdürü ve Roketsan Yönetim Kurulu üyesi Gürcan Okumuş ile gençler katıldı. Öğrencilerin standlarını tek tek gezen Varank ve Bayraktar, Aybastı Fen Lisesi öğrencileriyle de uzun uzun sohbet ederek, başarı dileklerinde bulundular.

‘Ceren Özdemir roketi’ gökyüzüyle buluştu
Konuşmaların ve ziyaretlerin ardından, öğrencilerin uzay teknolojileri alanına ilgilerini artırarak kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla yapılan yarışmada yine öğrencilerin aylarca üzerinde çalıştığı roketler Tuz Gölü’nden gökyüzüne fırlatıldı. Aybastı Fen Lisesi öğrencilerinin hazırladığı “Ceren Özdemir” adlı rokette ilk atışını başarıyla tamamladı.

Desteklerimiz sürecek
Projenin başından itibaren en büyük destekçilerinden biri olan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, alçak irtifa kategorisinde roketlerini 1500 metre yükseğe fırlatmayı başaran öğrencileri tebrik etti. Başkan Güler, “İlimizde keşfedilmeyi bekleyen daha çok cevherlerimiz var. Bu yüzden eğitime sonsuz destekler veriyoruz. Roket yarışmasına katılan öğrencilerimiz, atışlarını başarıyla tamamladılar. Şimdi, 2427 Eylül’de Gaziantep’te yapılacak festivalin finali için sonuçların açıklanmasını bekliyoruz. Bu büyük başarılarından dolayı öğrencilerimizi kutluyorum. Desteklerimiz, artarak devam edecek” diye konuştu.

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