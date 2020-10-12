Yangını söndürmek isterken hayatını kaybetti

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Mustafa KIRLAK/AYBASTI (Ordu), (DHA)ORDU'nun Aybastı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden Ahmet Çoban (58), yanarak, hayatını kaybetti.

Kayabaşı Mahallesi'nde öğlen saatlerinde, ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada yangına müdahale etmeye çalışan Ahmet Çoban, alevlerin arasında kaldı. Çoban, alevlerin üzerine sıçraması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Çoban'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak, orman yangınını söndürdü. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Aybastı Mustafa KIRLAK

2020-10-12 21:29:31



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