İncil gönderilen Müslüman gence, Kur’an-ı Kerim hediyesi Türk Diyanet Vakıf - Sen’den, İncil gönderilen gence Kuran-ı Kerim hediyesi

Ordu’da, bilgisi dışında kendisine İncil ve Hristiyanlık ile ilgili kitaplar gönderilen 18 yaşındaki gence, Türk Diyanet VakıfSen Kur’anı Kerim hediye etti.

Altınordu İlçesi Akkese Mahallesi’nde yaşayan bir aileye, geçtiğimiz günlerde misyonerlik faaliyetleri sürdüren internet sitesi tarafından, izinsiz şekilde İncil ve Hristiyanlık ile ilgili kitaplar gönderildi. Duruma şaşıran aile, 18 yaşındaki oğulları E.G.’nin adına gelen kargoyu geri göndereceklerini ifade etmişti. Türk Diyanet VakıfSen Genel Başkanı Nuri Ünal, aileyle görüşerek, hem duruma tepki gösterdi, hem de aileye Kur’anı Kerim hediye ettiklerini söyledi.



“İslam’ı düşman olarak görenler, ülkemizin en ücra köşelerine ulaşarak, rahatsızlık veriyor”

Türk Diyanet VakıfSen olarak konunun peşini bırakmayacaklarını ve işin kaynağını hukuki yoldan öğrenmek için çalışma başlattıklarını ifade eden Ünal, Türkiye’de bu tür faaliyetlerin gerçekleştirildiğini aktardı. Ünal, “Yine bir organize misyonerlik faaliyet ile karşı karşıyayız. Site tarafından izinsiz bir şekilde evlerine bu kitapların gönderildiği aile ile görüştüm. Kendilerinden durum ile ilgili bilgi aldım ve Kuranı Kerim hediye etmek istediğimizi ilettim. Vatandaşımızda bu durumdan memnuniyet duyacağını ve gönderilen Kuranı Kerimi evinin en güzel yerinde bulunduracağını söyledi. Türk Diyanet VakıfSen olarak konunun üzerine gideceğiz ve hukuki mücadelemizi başlatarak bu işin peşini bırakmayacağız. Düşünebiliyor musunuz? karşımızdaki sistem, ‘İslam’ı düşman olarak gören insanlar’ ülkemizin her tarafına, en ücra köşelerine ulaşarak vatandaşlarımızı rahatsız ediyorlar. Bu işler bu kadar kolay olmamalıdır” ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlara, dikkatli olmaları konusunda uyarılarda da bulunan Türk Diyanet VakıfSen Genel Başkanı Nuri Ünal, “Buradan tüm halkımıza sesleniyorum, misyonerlik veyahut bu mihmanda bir durum ile karşılaşan herkesi duyarlılığa davet ediyorum. Türkiye KamuSen olarak, Türk Diyanet VakıfSen olarak yıllardan beri mücadelemiz sürüyor ve sürecektir” açıklamasında bulundu.

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