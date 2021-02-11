Sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılama başladı

Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan aşılama sürecinde ikinci doz uygulaması Ordu'nun Ünye ilçesinde sağlık çalışanlarıyla yeniden başladı.

Aşı uygulamasında iki doz arası 28 gün geçmesinin ardından bugün ise 2. doz aşılama sağlık çalışanları üzerinde yapılmaya başlandı. Sabah erken saatlerde başlanan aşılamalar sırasında sağlık çalışanları özel hazırlanmış aşı odalarında aşılarını yaptırdı.

Ünye'de 2. doz aşı uygulaması başlamasıyla ilk vurulan Ordu Tabip Odası Başkanı Uzman Dr. Ali Coşkun, aşının bu zamana kadar herhangi bir yan etkisinin görülmediğini belirterek vatandaşlara aşı olmalarını söyledi.

İlk etapta sağlık çalışanlarının aşılanmasının ardından daha sonra vatandaşlarında aşı konusunda duyarlı olmasını isteyen Ordu Tabip Odası Başkanı Ali Coşkun, “Bugün ikinci doz aşımızı olduk. Aşıya ulaşabildiğimiz için devletimize şükran borçluyuz. İnşallah bütün insanlar da aşıya aynı şekilde ulaşacaklardır. Bugün 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşı uygulaması başlıyor. Vatandaşlarımız aşıyı ihmal etmesin ve geciktirmesinler. Ordu’nun günlük 5000 kişi aşı yaptırma imkanı varken halen 1200 civarında aşı yapılıyor. Devletimiz aşıları göndermiş ve bekliyor. Vatandaşlarımız ihmal etmesinler ve aşılarını yaptırsınlar. Aşı yaptırmak isteyen ve aşı sürecini bilmeyen vatandaşlarımız sağlık merkezlerinden bilgi alabilirler. Sırası gelen vatandaşlar zamanında aşılarını yaptırsınlar. Yürüme güçlüğü bulunmayan vatandaşlar yanlarında refakatçi olmadan da aşı merkezlerine başvurabilirler. Çünkü yanında getirdiği kişi de aşı ortamında da ayrı bir bulaşa neden olacaktır. Mutasyon ne kadar olursa olsun bizim aşımız işe yarayacaktır. Sosyal mesafe ve maske uygulamasına da dikkat edelim" dedi.

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