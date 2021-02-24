İstinat duvarı park halindeki araçların üzerine çöktü

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Turgut DAĞDEVİREN/İKİZCE (Ordu), (DHA)ORDU´nun İkizce ilçesinde ortaokul çevresindeki taş istinat duvarı, park halindeki 2 aracın üzerine çöktü.

Olay, saat 12.30 sıralarında ilçeye bağlı Kaynartaş Mahallesi´nde meydana geldi. Karaağaç Okulu´nu çevreleyen taş istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan park halindeki otomobil ve minibüste ağır hasar oluştu. Ekipler, göçük altında kalan araçların çıkarılması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / İkizce

2021-02-24 14:04:04



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