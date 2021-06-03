Minik yavruyu köpeklerin elinden kurtardı

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Ordu'da bir kişi karaca yavrusunu başıboş köpeklerin saldırısından kurtardı.

Kabadüz ilçesi Dişkaya Mahallesi'nde yaşayan Murat Dişkaya, orman kenarında köpeklerin sıkıştırdığı yavru karacayı köpeklerin elinden kurtardı. Başıboş köpeklerin elinden karaca yavrusunu kurtardığını ifade eden Dişkaya, “Kaynak suyumuzu tamir ettiğim sırada köpeklerin havlama seslerini duydum. Neye saldırıyor diye baktığımda yavru karacaya saldırdıklarını fark ettim. Hemen yavruyu köpeklerden kurtardım. Şimdi ise yetkililere teslim edeceğim” dedi.

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