ÜTSO'dan ahşap ve mobilya meslek toplantısı

Ordu'nun Ünye ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası (ÜTSO) tarafından kademeli normalleşme adımlarının atılmasının ardından ilk meslek grubu toplantısı gerçekleştirildi.

ÜTSO lokalinde gerçekleşen toplantıya 2. grup meslek grupları olan ahşap ve mobilya firmaları yer aldı. Özellikle pandemi nedeniyle yaşanılan sorunları ve normalleşme adımları sonrası yapılacakların dile getirildiği toplantıda birçok konu ele alındı.

Çeşitli meslek gruplarıyla normalleşme adımları sonrası bir araya gelmeyi planladıklarını ve sorunları çözüme kavuşturulması için çalışma yürüteceklerini ifade eden Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar, "Biz daha önce bu programa sabah kahvaltılarıyla ve yemek programlarımızla toplantı düzenliyorduk. Ancak pandemiden dolayı ara vermiştik. Bugün 2. grup meslek arkadaşlarımız olan ahşap ve mobilya orman ürünleri işletmecilerini bir araya getirdik. Gelen arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Bu programlarımız devam edecek ve herkesin katılmasını istiyorum. Bu toplantıların herkesin fikrini açıklaması ve sorunlarımızı birlikte istişare etmemiz açısından iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

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