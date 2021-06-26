Minibüsün çarptığı küçük Yasin, öldü

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Mustafa KIRLAK/FATSA (Ordu), (DHA)ORDU'nun Fatsa ilçesinde minibüsün çarptığı Yasin Serin (5), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Duayeri Mahallesi'nde meydana geldi. Nevzat Ş. yönetimindeki 52 M 7716 plakalı minibüs, iddiaya göre aniden önüne çıkan Yasin Serin'e çarptı. Yasin Serin, olay yerinde yaşamını kaybetti. Acı haber üzerine kaza yerine gelip, sinir krizi geçiren Serin'in yakınları, komşuları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Küçük çocuğun cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Sürücüyü gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK

2021-06-26 21:54:51



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