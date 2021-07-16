Kumru-Niksar yolunda çalışmalar sürüyor

Ordu’nun Kumru ilçesi sınırlarında yer alan ve Karadeniz’i İç Anadolu’ya bağlayacak yol olarak adlandırılan KumruNiksar yolunda çalışmalar sürüyor.

FatsaKumruNiksar üzerinden Karadeniz’i İç Anadolu’ya bağlayacak olan KumruNiksar yolundaki çalışmalar devam ediyor. Sarp ve dik arazide yapılan çalışmalarda sert zeminlerde de çalışmalar sürerken, vatandaşların uzun yıllardır beklediği yolun tamamlanması hedefleniyor. Kumru ilçesini Tokat’ın Niksar ilçesine bağlayan ve İç Anadolu’ya ulaşmasının en kısa yolu olan 52 kilometrelik yolda şuanda taş duvar çalışmaları yürütülüyor.

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