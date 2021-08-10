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Yoroz, dağ sporuna açılıyor Ordu’da 900 metre yüksekliğindeki Yoroz Tepesi, dağcılık ve tırmanış sporuna açılıyor

İHA

Yoroz, dağ sporuna açılıyor Ordu’da 900 metre yüksekliğindeki Yoroz Tepesi, dağcılık ve tırmanış sporuna açılıyor

Ordu’da doğa ile iç içe yürüyüşlerin yapılabildiği, zirvesinden Ordu, Giresun ve havanın net olduğu dönemlerde Trabzon’un ilçelerinin de görülebildiği 900 metre yüksekliğindeki Yoroz Tepesi, dağcılık ve kaya tırmanış sporlarına açılıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı çalışmalarla Yoroz Kent Ormanı’nda tırmanış parkuru oluşturularak yeni sporcuların yetiştirilmesi hedefleniyor.
Ordu’nun Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi’nde bulunan ve bünyesinde barındırdığı doğal tırmanış alanları ile dağcılık sporuna ilgi duyan herkesin ilgisini çeken Yoroz, oluşturulacak olan tırmanma parkurları ile dağcılık ve kaya tırmanışı sporuna hizmet verecek.

Dağcılar 900 metreye tırmandı
Yoroz Kent Ormanı’nda planlanan çalışmalarla ilgili yerinde tespit amaçlı Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Dağcılık İhtisas Spor Kulübü iş birliği ile tırmanış etkinliği gerçekleştirildi. Tırmanışa Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Asım Suyabatmaz, Ordu Dağcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Yılmaz Seferoğlu ve kulüp üyeleri katıldı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından Yoroz’da yapılan çalışmaları değerlendiren Başkan Danışmanı Asım Suyabatmaz, Yoroz’un cazibesinin her geçen gün daha da arttığını belirtti.
Yoroz’u dağcılık ve kaya tırmanış sporlarına açmak için hazırlıklara başladıklarını ifade eden Suyabatmaz, “Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak Yoroz Kent Ormanı’nın cazibesini artırmaya devam ediyoruz. Yoroz’da Orman Genel Müdürlüğümüz iş birliğinde yürüttüğümüz çalışma neticesinde açılan yol ile acil durumda ilk yardım müdahaleleri ve itfaiyenin yangınlara karşı müdahalesini kolaylaştırdık. Aynı zamanda açılan bu yolu bisiklet safari turu etkinliklerine kazandırdık. Ayrıca yürüyüş yolları, merdivenlerin iyileştirilmesi ve oturma bankaları çalışmalarıyla Yoroz’u bir macera alanı, ailenizle birlikte keyifli zamanlar geçireceğiniz bir mekâna çevirdik. Şimdi ise Yoroz’u dağcılık ve kaya tırmanışına kazandırıyoruz. Bu anlamda gerekli ekiplerin incelemesi ve profesyonel ekiplerin belirleyeceği parkurları Yoroz Tırmanma Parkuru adıyla Ordu’muza kazandırarak cazibesini daha da artırmış olacağız. Belirlenen alanları en kısa sürede tüm sporseverlerin ve maceracıların kullanımına açacağız. Bu parkur ile birlikte Ordu dışındaki tırmanış sporcularına ve macera severlere de yeni bir çekim ve destinasyon alanı oluşturmuş olacağız” dedi.

Dağcılardan Yoroz parkuruna övgü
Düzenlenen etkinliğe katılan ve kulüp üyeleri ile birlikte tırmanış gerçekleştiren Ordu Dağcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Yılmaz Seferoğlu, Yoroz’un tırmanış eğitimleri için çok uygun olduğunu vurguladı.
Federasyon’a gidecek olan sporcuların ön eğitimini Yoroz’da alacağını aktaran Seferoğlu, “Yoroz’u temel tırmanış eğitimi ve iple iniş teknikleri konularında sporcularımıza eğitim vermek amaçlı kullanıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin destekleri ile Yoroz’da yeni tırmanış rotaları oluşturmayı planlıyoruz. Federasyon eğitimlerine çok sporcu gönderiyoruz. Bu sporcuların ön eğitimini vermek için Yoroz bizim için çok önemli. Büyükşehir Belediyemiz işbirliği ile burayı çok özel bir hale getirerek eğitimlerimize burada devam edeceğiz” diye konuştu.
Yoroz’da tırmanış yapan sporcularda parkurlardan memnun kaldıklarını dile getirerek alanın dağcılık ve kaya tırmanışına açılacak olmasından dolayı mutlu olduklarını sözlerine eklediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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