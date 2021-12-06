TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1 - Kahta 02 Spor: 1

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TFF 3. Lig 1. Grup maçında Fatsa Belediyespor, sahasında karşılaştığı Kahta 02 Spor ile 11 berabere kaldı.



Stat : Fatsa İlçe

Hakemler: Melis Özçiğdem xx, Yusuf Doğan xx, Kaan Kaya xx

Fatsa Belediyespor: Ömürcan xx, Ekrem xx, Enver xx, Emrah xx, Mustafa xx (Altan dk. 90 ?) Mehmet Seçme xx (Tahir dk. 77 x) , Emre Usta xx (Ramazan dk. 69 x), Ömer Memiş xx, Hüseyin Atalay xx (Oğuzhan dk. 69 x), Burak xx, Ozancan xx

Kahta 02 Spor: Onur xx, Gürkan xx, Emrullah xx, Osman xx, İsmail Palta xx, Şiyar xx (İlyas dk. 76 x), İdris xx (Muhammet dk. 65 x), Emre xx, Ömer Faruk xx, Mehmet xx, Barış xx (Vedat dk. 88 ?)

Goller: Hüseyin Atalay (dk. 45) (Fatsa Belediyespor), Emre Okur (dk. 32) (Kahta 02 Spor)

Sarı kartlar: Burak (Fatsa Belediyespor), İsmail Palta (Kahta 02 Spor)

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