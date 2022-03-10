Ordu'da eğitime kar engeli

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada 18 ilçede eğitime ara verildiği bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 ilçenin tamamında, 4 ilçede ise kısmi olarak eğitime ara verildiği bildirildi. Yapılan açıklamada, "Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki okulların tamamında, Perşembe ilçemizde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçemizde kırsal mahallelerdeki okullar ile ilçe genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, 11 Mart 2022 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.



Açıklamada ayrıca, tamamen ve kısmen eğitime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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