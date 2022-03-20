Ordu'da eğitime kar engeli

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

Ordu'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verdiği duyuruldu.

Ordu Valiliği, tarafından yapılan yazılı açıklamada, Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gürgentepe, Gölköy, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerindeki okulların tamamında eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerimizde taşıma merkezli okullar ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, 21 Mart 2022 Pazartesi günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Tamamen ve kısmen eğitime ara verilen ilçelerimizde; engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.