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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da mayıs ayında kar yağışı

İHA

Ordu’da mayıs ayında kar yağışı

Ordu’nun yüksek kesimli ilçeleri ve yaylaları, mayıs ayında yağan kar ile beyaza büründü.
Ordu’nun kent merkezinde etkili olan sağanak, yüksek kesimli ilçelerde ve yaylalarda kar yağışı olarak yüzünü gösterdi. Kentin, yüksek rakımlı, Aybastı, Gürgentepe, Kumru, Kabadüz gibi ilçeleri ile bin 500 ve 2 bin rakımlı yaylalarında kar yağışı etkili oldu. Mayıs ayının ilk haftasında yağan kar yağışı sonrası yeşil örtü beyaz örtüyle kaplanırken, bölgede yoğun sis de hakim oldu. Bahar aylarında nadir olarak görülen ve yüksek kesimli alanlarda etkili olan kar yağışı, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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