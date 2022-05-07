Ordu’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çatalpınar ilçesi Davutoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sıddık Çay yönetimindeki 52 ES 344 plakalı otomobil FatsaAybastı karayolunda direksiyon kontrolünü kaybederek yol kenarındaki betona çarptı. Kaza sonucu araçta bulunan Cemal Çay olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Sıddık Çay, Uğur Çay, Elmas Çay ve Nesiye Erkoç yaralanarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.