Kültür sanat etkinliklerinin merkezi olacak tarihi konak hizmete girdi

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Yürürler Konağı, Ünye Kültür ve Sanat Konağı olarak hizmete girdi.

1913 yılında Çerkez Prens Ahmet Efendi tarafından bir Rus mimara yazlık olarak yaptırılan Yürürler Konağı, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek, Ünye Kültür ve Sanat Konağı olarak hizmete girdi. Çerkez Prens Ahmet Efendi'nin torunu ve Ünye Milli Tabur Komutanı olan İstiklal Madalyası sahibi Sabri Bey'in oğlu Hüsrev Bey'in isminin verildiği konağın açılışı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in de katıldığı törenle gerçekleştirildi.



“Tarihi eser mimari ile buluşarak hizmete girdi”

Ordu Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen, “Ünye Kültür ve Sanat Konağı 1913 yılında Çerkez Prens Ahmet Efendi tarafından bir Rus mimara yazlık olarak yaptırılıyor. Sonra 1913 yılında Çerkez Prens Efendi'nin torunu ve aynı zamanda Ünye Milli Tabur Komutanlığı'nı yapmış İstiklal Madalyası sahibi Sabri Bey'in oğlu Hüsrev Bey'in ismi bu konağa veriliyor. Hüsrev Bey, 1943 ve 1953 yılları arasında üç kez Ünye Belediye Başkanlığı yapıyor ve en son 1957 yılında 11. Dönem Ordu Milletvekili seçiliyor. Mevcut konağın üçüncü katı Erzincan depreminde yıkılıyor. Bu konakta 1921 yılının ağustos ayında Nazım Hikmet ve yazar Vala Nureddin de ağırlandı. Geçen sene Büyükşehir Belediyesi olarak bakanımızın talimatıyla kiraladığımız bu konak yeni bir işlev kazandırılarak, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kütür ve Sanat Konağı olarak hizmet verecektir. Yıllardır boş olan ve ender mimari özellikler taşıyan bu konak restore edilerek, bundan sonra kültür sanat etkinlikleri, söyleşiler, sergiler, edebiyat günleri, felsefi konuşmalar ve aynı zamanda bu hizmetler verilirken kafe hizmeti de vermiş olacak. Konağımızın üst katında aynı zamanda müzik dersi verilecek. Bu sanat etkinlikleri içerisinde evlerimizde oturan kadınlarımızın özel el hünerleriyle hizmet vereceklerdir” dedi.



“Ünye tarih için biçilmiş kaftandır”

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler ise, ”Bizler bu gibi tarihe ışık tutmuş konaklarımızı günümüze yansıtarak yaşatmak istiyoruz. Bunu yaparken aynı zamanda Ünye’nin geçmişiyle geleceğini dikey eserlerle daha ileriye götürmek istiyoruz. Bunun için tarihi anlamda Ünye çok müsait bir yer. Burada mimari çalışmalarımızla, ekip arkadaşlarımızla sabırlı bir şekilde onarımı yapılarak tamamlandı. Kısacası istenildiğinde her şey oluyor. Burası sadece bir konak değil, ayrıca bir çekim merkezidir. Dolayısıyla turizm açısından yerli ve yabancı misafirlerimizi de ağırlayabileceğimiz bir yer olacak. Dolayısıyla ilçemizde bir tarih bütünü var ve bunu birlikte yaşatacağız. Burayı yükseltmek ve gün yüzüne çıkarak kullanmak bizim elimizdedir. Ünye tarih ve hizmet için biçilmiş kaftandır” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından 109 yıllık tarihi konak hizmete girdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.