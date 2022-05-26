Ordu’da salep hasadı başladı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in ‘Kendi kendine yeten şehir’ ilkesi doğrultusunda başlattığı tarım projeleri meyvesini veriyor. Ordu’da 3 yıl önce 2 üretici ile başlayan salep üretimi 100 üreticiye ulaştı. 3 yılda üreticiye 1 milyon adet salep fidesi dağıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da salep hasadı başladı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in ‘Kendi kendine yeten şehir’ ilkesi doğrultusunda başlattığı tarım projeleri meyvesini veriyor. Ordu’da 3 yıl önce 2 üretici ile başlayan salep üretimi 100 üreticiye ulaştı. 3 yılda üreticiye 1 milyon adet salep fidesi dağıtıldı

İHA

Ordu’da salep hasadı başladı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in ‘Kendi kendine yeten şehir’ ilkesi doğrultusunda başlattığı tarım projeleri meyvesini veriyor. Ordu’da 3 yıl önce 2 üretici ile başlayan salep üretimi 100 üreticiye ulaştı. 3 yılda üreticiye 1 milyon adet salep fidesi dağıtıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in ‘Kendi kendine yeten şehir’ ilkesi doğrultusunda Ordu ilinde tarımın gelişmesi, farklı tarım ürünleri üretiminin yaygınlaştırılması, âtıl durumdaki arazilerin değerlendirilmesi ve vatandaşların doğduğu yerde doymaları amacıyla başlattığı tarımsal kalkınma atağı meyvelerini vermeye devam ediyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2019 yılında üreticilere ek gelir getirmesi amacıyla üretimi yapılan ürünlerden biri olan salep bitkisinde hasat sezonu başladı.
Tıbbi ve aromatik değeri yüksek bir bitki olan, yoğun olarak sıcak içecek şeklinde tüketilen, aynı zamanda dondurma üretiminde ve sütlü tatlılarda da kullanılan salep üretimini yaygınlaştırmak amacıyla 2019 yılında 2 üretici ile denemelerine başlanılan salep üretimi 2022 yılında 100 çiftçiye ulaştı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, şu ana kadar 1 milyona yakın salep fidesinin üreticilere dağıtıldığını söyledi.

Ürünler sözleşmeli tarım modeli ile satın alınıyor
2019 yılında 2 üretici ile başlanılan ‘Salep Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi’nde rakamın 2022 yılında 100 üreticiye ulaştığını söyleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, üretimi yapılan ürünlerin sözleşmeli tarım modeli ile Büyükşehir Belediyesi'nin tarım şirketi tarafından üreticilerden satın alınarak pazarlandığını belirtti.
Daire Başkanı Ahmet Ultav, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“2019 yılında 2 üreticimiz ile başladığımız bu projemizde rakam 100 üreticiye ulaşmış durumda. Fındığa ek gelir getirici bu projemizde üretilen ürünler, Büyükşehir Belediyemizin tarım şirketi tarafından üreticilerden sözleşmeli tarım modeli kapsamında satın alınarak pazarlanıyor. İlimizde sınırlı olan tarım arazilerini en verimli şekilde kullanmak istiyoruz. Onun için birçok tarımsal projeyi hayata geçirdik. Yaptığımız bu çalışmalar sonucunda ilimiz önümüzdeki yıllarda salep üretimi konusunda adından söz ettirecek iller arasında yer alacak. Üreticilere verdiği destek için bir kez daha Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e çok teşekkür ediyoruz.”

Sözleşmeli tarım modeli üreticiye cazip geliyor
Ordu’da fındığa ek gelir getirici ürün arayışında olduklarını belirten salep üreticisi Ahmet Sıddık Zor, Ordu Büyükşehir Belediyesinin “Salep Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi’’ne başvuru yaptıklarını, cevabın kısa sürede geldiğini ve üretime başladıklarını söyledi.
Üretici Ahmet Sıddık Zor, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Ordu Büyükşehir Belediyesinin salep projesini geçtiğimiz yıl basın yoluyla öğrenmiştik. Başvuru yaptık. Bu sene ilk hasadımızı yapıyoruz. Bereketli bir sezon geçmesini bekliyorum. Sınırlı ve boş olan bahçelerimizi bu şekilde değerlendirmek istedik. Devlet desteğinde olması bizi salep üreticiliğine yöneltti. Ayrıca Ordu Büyükşehir Belediyesinin destek vermesi, ürünün sözleşmeli tarım modeli ile alınması bizlere cazip geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e üreticiye verdiği destek dolayısıyla çok teşekkür ediyorum”

15 ilçede salep üretimi yapılıyor
Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılında 2 üretici ile başladığı “Salep Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi” 2022 yılında Akkuş, Altınordu, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kumru, Korgan, Perşembe, Ulubey ve Ünye ilçeleri olmak üzere 15 ilçede 100 üretici ile devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emniyetten 3 farklı noktada eş zamanlı denetim
YEREL HABERLER Emniyetten 3 farklı noktada eş zamanlı denetim
Ordu’da 40 kadın hem meslek, hem de iş sahibi oldu
YEREL HABERLER Ordu’da 40 kadın hem meslek, hem de iş sahibi oldu
Havalandırma boşluğuna atılan sigara izmaritleri yangına neden oldu
YEREL HABERLER Havalandırma boşluğuna atılan sigara izmaritleri ...
Tabiat harikası Gaga Gölü için önemli adım Gaga Gölü, bölgenin önemli turizm destinasyonu olacak
YEREL HABERLER Tabiat harikası Gaga Gölü için önemli adım Gaga Gölü, ...
Ünye’de açık hava kütüphane şenliği
YEREL HABERLER Ünye’de açık hava kütüphane şenliği
Dünyaca ünlü Kalp Cerrahı Dr. Gürsoy’dan hekim ve gençlere: “Avrupa eskisi gibi değil, Türkiye’nin değerini bilin”
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü Kalp Cerrahı Dr. Gürsoy’dan hekim ve ...
Kazada ölen anne- oğul, yan yana toprağa verildi
YEREL HABERLER Kazada ölen anne- oğul, yan yana toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden anne ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kazada hayatını kaybeden anne ile oğlu son ...
Başkan Tavlı: “Ünye Kalesi yılsonuna hazır olacak”
YEREL HABERLER Başkan Tavlı: “Ünye Kalesi yılsonuna hazır olacak”
Rektör Akdoğan: “Öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitim alması gayret ediyoruz”
YEREL HABERLER Rektör Akdoğan: “Öğrencilerimizin en iyi şekilde ...
Ordu’da lise öğrencilerinin mesleki eğitim fuarı açıldı
YEREL HABERLER Ordu’da lise öğrencilerinin mesleki eğitim fuarı ...
Kadın girişimcilerden yöresel ürün pazarı
YEREL HABERLER Kadın girişimcilerden yöresel ürün pazarı
Dünyaca ünlü Kalp Cerrahı Gürsoy’a açık davet Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Avrupa'da yapay bir kalbi yerleştiren ilk kadın hekim olan Ordulu Kalp Cerrahı Dilek Gürsoy’a “Bazı önemli ameliyatlar için Ordu’ya gelirseniz gerekli şartları oluştururuz” dedi. Dr. Gürsoy, teklife olumlu baktığını açıkladı
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü Kalp Cerrahı Gürsoy’a açık davet Ordu ...
Atık malzemelerden tertemiz dünya inşa ettiler
YEREL HABERLER Atık malzemelerden tertemiz dünya inşa ettiler
Türk-Japon iş birliği istihdama dönüştü
YEREL HABERLER Türk-Japon iş birliği istihdama dönüştü
“İnşaat sektörüne can verecek kredi çalışmaları başlayacak” İnşaat sektörünün temsilcileri bir araya geldi
YEREL HABERLER “İnşaat sektörüne can verecek kredi çalışmaları ...
Hastane yolunda kaza; anne- oğul öldü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Hastane yolunda kaza; anne- oğul öldü, 2 yaralı
Türkiye'nin deniz üzerine yapılan ilk havaalanında 6 milyon yolcuya hizmet
YEREL HABERLER Türkiye'nin deniz üzerine yapılan ilk havaalanında 6 ...
Geleceğin sağlıkçıları projelerini sergiledi
YEREL HABERLER Geleceğin sağlıkçıları projelerini sergiledi
40 yıllık çileyi 3 yılda bitirdi
YEREL HABERLER 40 yıllık çileyi 3 yılda bitirdi
Paris ışıltısı gençleştiriyor Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ekiz: “Paris ışıltısı ile 5 ila 10 yaş daha genç görünmek mümkün”
YEREL HABERLER Paris ışıltısı gençleştiriyor Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. ...
Ordu’da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı Anne ve oğlu kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ordu’da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı Anne ve oğlu ...
Avrupa´da ilk yapay kalp naklini yapan Dr. Dilek Gürsoy´dan 'stres' uyarısı
YEREL HABERLER Avrupa´da ilk yapay kalp naklini yapan Dr. Dilek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.