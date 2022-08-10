Lunaparkta tren kazasına 3 gözaltı; komiser yardımcısı Sinem´e tören (3)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Giresun'da lunaparkta raydan çıkan trenin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe´nin cenazesi, memleketi Ordu'nun Kumru ilçesine getirildi. Dilekçe için Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Sinem Gülşen Dilekçe, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Demircili Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Kumru Mustafa KIRLAK

2022-08-10 17:36:27



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