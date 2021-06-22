ORDU NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Ordu, Karadeniz Bölgesinde, Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde yer almaktadır. Ancak yeni oluşturulan ve bölgesel karışıklıkları ortadan kaldırmak için düzenlenen yeni bölgesel istatistiki düzenlemelerde Ordu ilinin tamamı Doğu Karadeniz topraklarında kaldı. İlin kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Tokat ve Sivas illeri, batısında Samsun, doğusunda Giresun ili vardır. Büyükşehir statüsünde olan Ordu, 19 ilçeden oluşmaktadır. Yüz ölçümü bakımından en büyük 57'nci ildir.

ORDU'NUN KAÇ İLÇESİ VARDIR?

Ordu il nüfusu: 761.400 (2020 sonu). İlin yüz ölçümü 5.861 km2'dir. İlde km2'ye 130 kişi düşmektedir. (Yoğunluğun en fazla olduğu ilçe: 547 kişi ile Altınordu’dur)

İlde yıllık nüfus artış oranı % 0,95 olmuştur. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Kabadüz (% 12,63)- Mesudiye (-% 13,80)

04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre 19 İlçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 772 mahalle bulunmaktadır.

2020 yılı sonunda Ordu ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri İlçe Nüfus 2019 Nüfus 2020 Fark N.Artışı % Mah.Say. Alanı km2 Yoğunluk Akkuş 22.192 22.118 -74 -0,33 44 697 32 Altınordu 217.640 224.100 6.460 2,97 92 410 547 Aybastı 22.027 22.326 299 1,36 21 250 89 Çamaş 9.058 8.643 -415 -4,58 23 81 107 Çatalpınar 13.809 13.658 -151 -1,09 23 101 135 Çaybaşı 12.687 12.398 -289 -2,28 26 102 122 Fatsa 119.094 123.008 3.914 3,29 89 363 339 Gölköy 28.332 28.084 -248 -0,88 30 421 67 Gülyalı 8.269 8.244 -25 -0,30 13 62 133 Gürgentepe 14.100 13.496 -604 -4,28 23 185 73 İkizce 14.570 14.126 -444 -3,05 32 148 95 Kabadüz 7.347 8.275 928 12,63 19 290 29 Kabataş 10.617 10.439 -178 -1,68 18 74 141 Korgan 28.609 28.520 -89 -0,31 29 254 112 Kumru 29.945 29.828 -117 -0,39 40 296 101 Mesudiye 16.809 14.489 -2.320 -13,80 70 1.046 14 Perşembe 31.542 30.997 -545 -1,73 54 217 143 Ulubey 19.450 18.187 -1.263 -6,49 41 295 62 Ünye 128.101 130.464 2.363 1,84 85 569 229 Ordu 754.198 761.400 7.202 0,95 772 5.861 130

ORDU'DA GEZİLECEK YERLER NELERDİR?

Perşembe Yaylası

Çarşamba Yaylası

Yason Kilisesi

Çarşamba Kayak Merkezi

Ulugöl Tabiat Parkı

Etnografya Müzesi

Gaga Gölü

Kurul Kalesi

Ordu Teleferik İstasyonu

Yason Burnu Feneri

Uzunkum Plajı

Çeşmeönü

Ulvahta Yaylası

ORDU'NUN YÖRESEL YEMEKLERİ

Ordu Çakıldak Fındığı, Ordu Kestane Balı, Ordu Perşembe Ceviz Helvası, Ordu Kokulu Üzüm Şerbeti, Ordu Tostu, Ordu Melocan Kavurması, Ordu Sakarca Kavurması, Ordu Galdirik Kavurması, Fatsa Yalıköy Köftesi, Ordu Fırın Fasulyesi, Ordu İncir Reçeli, Ordu Kuru Yufkası, Ordu Kabağı Kavurması, Ordu Kivisi, Ordu Dut Pekmezi, Kumru Fındık Macunu, Ünye Taşı, Ünye Beyaz Bentoniti, Kabataş Helvası, Kabataş Köy Peyniri, Ordu Su Böreği, Ünye Pidesi.