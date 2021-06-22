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Ordu nerede, hangi bölgede? Ordu'nun ilçeleri nelerdir? İşte Ordu'da gezilecek yerler

Doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi zenginlikleri ile de ön plana çıkan Ordu, Türkiye'nin en kalabalık 29. sırasında yer alıyor. İşte fındığıyla meşhur Ordu ilimiz ile ilgili merak edilenler haberimizde...

Ordu nerede, hangi bölgede? Ordu'nun ilçeleri nelerdir? İşte Ordu'da gezilecek yerler

ORDU NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Ordu, Karadeniz Bölgesinde, Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde yer almaktadır. Ancak yeni oluşturulan ve bölgesel karışıklıkları ortadan kaldırmak için düzenlenen yeni bölgesel istatistiki düzenlemelerde Ordu ilinin tamamı Doğu Karadeniz topraklarında kaldı. İlin kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Tokat ve Sivas illeri, batısında Samsun, doğusunda Giresun ili vardır. Büyükşehir statüsünde olan Ordu, 19 ilçeden oluşmaktadır. Yüz ölçümü bakımından en büyük 57'nci ildir.

ORDU'NUN KAÇ İLÇESİ VARDIR?

Ordu il nüfusu: 761.400 (2020 sonu). İlin yüz ölçümü 5.861 km2'dir. İlde km2'ye 130 kişi düşmektedir. (Yoğunluğun en fazla olduğu ilçe: 547 kişi ile Altınordu’dur)

İlde yıllık nüfus artış oranı % 0,95 olmuştur. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Kabadüz (% 12,63)- Mesudiye (-% 13,80)

04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre 19 İlçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 772 mahalle bulunmaktadır.

2020 yılı sonunda Ordu ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri
İlçeNüfus 2019Nüfus 2020FarkN.Artışı %Mah.Say.Alanı km2Yoğunluk
Akkuş22.19222.118-74-0,334469732
Altınordu217.640224.1006.4602,9792410547
Aybastı22.02722.3262991,362125089
Çamaş9.0588.643-415-4,582381107
Çatalpınar13.80913.658-151-1,0923101135
Çaybaşı12.68712.398-289-2,2826102122
Fatsa119.094123.0083.9143,2989363339
Gölköy28.33228.084-248-0,883042167
Gülyalı8.2698.244-25-0,301362133
Gürgentepe14.10013.496-604-4,282318573
İkizce14.57014.126-444-3,053214895
Kabadüz7.3478.27592812,631929029
Kabataş10.61710.439-178-1,681874141
Korgan28.60928.520-89-0,3129254112
Kumru29.94529.828-117-0,3940296101
Mesudiye16.80914.489-2.320-13,80701.04614
Perşembe31.54230.997-545-1,7354217143
Ulubey19.45018.187-1.263-6,494129562
Ünye128.101130.4642.3631,8485569229
Ordu754.198761.4007.2020,957725.861130

ORDU'DA GEZİLECEK YERLER NELERDİR?

Perşembe Yaylası
Çarşamba Yaylası
Yason Kilisesi
Çarşamba Kayak Merkezi
Ulugöl Tabiat Parkı
Etnografya Müzesi
Gaga Gölü
Kurul Kalesi
Ordu Teleferik İstasyonu
Yason Burnu Feneri
Uzunkum Plajı
Çeşmeönü
Ulvahta Yaylası

ORDU'NUN YÖRESEL YEMEKLERİ

Ordu Çakıldak Fındığı, Ordu Kestane Balı, Ordu Perşembe Ceviz Helvası, Ordu Kokulu Üzüm Şerbeti, Ordu Tostu, Ordu Melocan Kavurması, Ordu Sakarca Kavurması, Ordu Galdirik Kavurması, Fatsa Yalıköy Köftesi, Ordu Fırın Fasulyesi, Ordu İncir Reçeli, Ordu Kuru Yufkası, Ordu Kabağı Kavurması, Ordu Kivisi, Ordu Dut Pekmezi, Kumru Fındık Macunu, Ünye Taşı, Ünye Beyaz Bentoniti, Kabataş Helvası, Kabataş Köy Peyniri, Ordu Su Böreği, Ünye Pidesi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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