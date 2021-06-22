ORDU NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?
Ordu, Karadeniz Bölgesinde, Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde yer almaktadır. Ancak yeni oluşturulan ve bölgesel karışıklıkları ortadan kaldırmak için düzenlenen yeni bölgesel istatistiki düzenlemelerde Ordu ilinin tamamı Doğu Karadeniz topraklarında kaldı. İlin kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Tokat ve Sivas illeri, batısında Samsun, doğusunda Giresun ili vardır. Büyükşehir statüsünde olan Ordu, 19 ilçeden oluşmaktadır. Yüz ölçümü bakımından en büyük 57'nci ildir.
ORDU'NUN KAÇ İLÇESİ VARDIR?
Ordu il nüfusu: 761.400 (2020 sonu). İlin yüz ölçümü 5.861 km2'dir. İlde km2'ye 130 kişi düşmektedir. (Yoğunluğun en fazla olduğu ilçe: 547 kişi ile Altınordu’dur)
İlde yıllık nüfus artış oranı % 0,95 olmuştur. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Kabadüz (% 12,63)- Mesudiye (-% 13,80)
04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre 19 İlçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 772 mahalle bulunmaktadır.
|2020 yılı sonunda Ordu ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri
|İlçe
|Nüfus 2019
|Nüfus 2020
|Fark
|N.Artışı %
|Mah.Say.
|Alanı km2
|Yoğunluk
|Akkuş
|22.192
|22.118
|-74
|-0,33
|44
|697
|32
|Altınordu
|217.640
|224.100
|6.460
|2,97
|92
|410
|547
|Aybastı
|22.027
|22.326
|299
|1,36
|21
|250
|89
|Çamaş
|9.058
|8.643
|-415
|-4,58
|23
|81
|107
|Çatalpınar
|13.809
|13.658
|-151
|-1,09
|23
|101
|135
|Çaybaşı
|12.687
|12.398
|-289
|-2,28
|26
|102
|122
|Fatsa
|119.094
|123.008
|3.914
|3,29
|89
|363
|339
|Gölköy
|28.332
|28.084
|-248
|-0,88
|30
|421
|67
|Gülyalı
|8.269
|8.244
|-25
|-0,30
|13
|62
|133
|Gürgentepe
|14.100
|13.496
|-604
|-4,28
|23
|185
|73
|İkizce
|14.570
|14.126
|-444
|-3,05
|32
|148
|95
|Kabadüz
|7.347
|8.275
|928
|12,63
|19
|290
|29
|Kabataş
|10.617
|10.439
|-178
|-1,68
|18
|74
|141
|Korgan
|28.609
|28.520
|-89
|-0,31
|29
|254
|112
|Kumru
|29.945
|29.828
|-117
|-0,39
|40
|296
|101
|Mesudiye
|16.809
|14.489
|-2.320
|-13,80
|70
|1.046
|14
|Perşembe
|31.542
|30.997
|-545
|-1,73
|54
|217
|143
|Ulubey
|19.450
|18.187
|-1.263
|-6,49
|41
|295
|62
|Ünye
|128.101
|130.464
|2.363
|1,84
|85
|569
|229
|Ordu
|754.198
|761.400
|7.202
|0,95
|772
|5.861
|130
ORDU'DA GEZİLECEK YERLER NELERDİR?
Perşembe Yaylası
Çarşamba Yaylası
Yason Kilisesi
Çarşamba Kayak Merkezi
Ulugöl Tabiat Parkı
Etnografya Müzesi
Gaga Gölü
Kurul Kalesi
Ordu Teleferik İstasyonu
Yason Burnu Feneri
Uzunkum Plajı
Çeşmeönü
Ulvahta Yaylası
ORDU'NUN YÖRESEL YEMEKLERİ
Ordu Çakıldak Fındığı, Ordu Kestane Balı, Ordu Perşembe Ceviz Helvası, Ordu Kokulu Üzüm Şerbeti, Ordu Tostu, Ordu Melocan Kavurması, Ordu Sakarca Kavurması, Ordu Galdirik Kavurması, Fatsa Yalıköy Köftesi, Ordu Fırın Fasulyesi, Ordu İncir Reçeli, Ordu Kuru Yufkası, Ordu Kabağı Kavurması, Ordu Kivisi, Ordu Dut Pekmezi, Kumru Fındık Macunu, Ünye Taşı, Ünye Beyaz Bentoniti, Kabataş Helvası, Kabataş Köy Peyniri, Ordu Su Böreği, Ünye Pidesi.
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