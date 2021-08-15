Örenç: Biz bu sene ilk 8'i hedefliyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Kasımpaşa
ABONE OL

Örenç: Biz bu sene ilk 8'i hedefliyoruz

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç, "Biz bu sene ilk 8'i hedefliyoruz, umarım umut ettiğimiz yerde bitiririz" dedi

Örenç: Biz bu sene ilk 8'i hedefliyoruz
İHA

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç, Hatay’a puan ya da puanlar almak için geldiklerini söyledi.

Hatayspor'un ilk yarıya iyi başladığını ifade eden Örenç, ikinci yarı oyunu dengelediklerini belirten Örenç, mükemmel frikik golüyle öne geçtiklerini anımsattı.

Hatayspor'un ikinci yarıya da iyi başladığını dile getiren Örenç, "Hatayspor 60'tan sonra son çıkışlarını verdi diyebilirim. Onlar da o arada golü bulunca oyun dengeli bir şekilde gitti. Sonuçta her iki takım da birer puanla ayrılmak zorunda kaldı. Biz 3 puan almak için gelmiştik ama bundan böyle Kasımpaşa güzel futbol oynamak ister. Biz bu sene ilk 8'i hedefliyoruz. Umarım umut ettiğimiz yerde bitiririz." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Inter'den çifte transfer
FUTBOL Inter'den çifte transfer
Balıkesirspor: 1 - Beypiliç Boluspor: 0
FUTBOL Tek golle 3 puan!
Denizlispor: 0 - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2
FUTBOL Bandırmaspor, Denizli'de galip
Hatayspor: 1 - Kasımpaşa: 1 (MAÇ SONUCU)
FUTBOL Hatay'da kazanan yok!
Altay: 3 - Kayserispor: 0 (MAÇ SONUCU)
FUTBOL Altay'dan süper başlangıç!
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu
FUTBOL Kadro açıklandı! Mert Hakan şoku...
Fatih Karagümrük: 3 - Gaziantep FK: 2
FUTBOL 5 gollü maçta kazanan Karagümrük!
Eskişehirsporlu futbolcu Selman Çiftkanatlı trafik kazasında yaralandı, arkadaşı hayatını kaybetti
FUTBOL Eskişehirsporlu futbolcu kaza geçirdi!
Nice, son şampiyon Lille'i sahasında farklı yendi
FUTBOL Eski hocası, Lille'i dağıttı!
Sivasspor-Kopenhag maçının hakemi Ukraynalı Mykola Balakin oldu
FUTBOL Kopenhag maçına Ukraynalı hakem!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.