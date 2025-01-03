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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Organize sanayi bölgelerinde istihdam rekoru - İş-Yaşam Haberleri

        Organize sanayi bölgelerinde istihdam rekoru

        Organize sanayi bölgelerinde istihdam 2 milyon 700 bin ile rekor seviyeye ulaştığını belirten Memiş Kütükcü, "Böylece istihdam sayımız Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 07:12 Güncelleme: 03.01.2025 - 07:12
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        Organize sanayi bölgelerinde istihdam rekoru
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        Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, AA muhabirine, OSB'lerin Türkiye'nin üretim, istihdam ve ihracat hedeflerinde öncü rol oynadığını söyledi.

        Türkiye'deki OSB sayısının 408'e ulaştığına değinen Kütükcü, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şırnak, Trabzon ve Uşak'ta 11 yeni organize sanayi bölgesinin kurulduğunu dile getirdi.

        TÜRKİYE'DE 68 BİN FABRİKADA ÜRETİM GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

        Kütükcü, OSB'lerin 366'sının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, 42'sinin de Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olduğuna dikkati çekerek, "Toplam 408 OSB'mizin şu anda 288'i işletme aşamasında. 120'sinde ise kamulaştırma, planlama ve altyapı süreçleri devam ediyor. Son bir yılda 1000'e yakın yeni parsel üretime kazandırıldı. 68 bin fabrikamızın üretim yaptığı organize sanayi bölgelerimiz ülkemizin toplam sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştiriyor." diye konuştu.

        İSTİHDAMDA CUMHURİYET TARİHİ REKORU KIRILDI

        OSB'lerin Türk sanayisinin lokomotifi haline geldiğini vurgulayan Kütükcü, şöyle konuştu:

        "Organize sanayi bölgelerimiz 81 ilimizde yatırım, istihdam ve ihracatın öncüsü haline geldi. 2024 yılında ekonomideki tüm zorluklara rağmen OSB'lerimizde 75 bin yeni istihdam sağlandı. Böylece toplam istihdam sayımız 2 milyon 700 bin kişiyle Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Ayrıca ülkemizdeki 1000 Büyük Sanayi Kuruluşunun 648'i organize sanayi bölgelerimizde üretim yapmaya devam ediyor."

        YEŞİL OSB SAYISI 14'E YÜKSELDİ

        Kütükcü, bu yıl Yeşil OSB Belgesi uygulamasının hayata geçirildiğini belirterek, "TSE tarafından belirlenen 40 farklı kriteri eksiksiz yerine getiren 14 OSB, 'Yeşil OSB Belgesi' almaya hak kazandı. Bunlar, Konya OSB, ASO 2. ve 3. OSB, Gaziantep OSB, Nilüfer OSB, Başkent OSB, Bursa OSB, Makine İhtisas OSB, Düzce 2. OSB, Mersin Tarsus OSB, Demirtaş OSB, Gebze Güzeller OSB, Antalya OSB, Adana Hacı Sabancı OSB, Gebze Plastikçiler OSB" ifadesini kullandı.​​​​​​​

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