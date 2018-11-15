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Seneler önce bir gün, Sayın Muhterem Hanım beni aradı, 'Orhan Bey, Müslüm Baba'nın anjiyo olması lazım kalbi iyi değil. Sizden rica etsem sizin doktorunuz bir söyleyebilir misiniz?'. 'Tabi' dedim. Doktorum Deniz Şener Bey'i aradım, rica ettim. 'Müslüm Baba anjiyo olacak' diye. O da hastaneyi hazırlattı. Yarım saat sonra beni aradı. 'Şu saatte, şu gün anjiyo gününüz hazır' dedi. Teşekkür ettim. Muhterem Hanım'ı aradım. Muhterem Hanım çok teşekkür etti. Anjiyodan sonra hastaneye ziyarete gittiğimde anlattılar. Muhterem Hanım, Müslüm'e demiş ki 'Kesinlikle anjiyo olman lazım'. Müslüm Baba 'Hayır' demiş. 'Ama olman lazım, iyi değilsin.' 'Olmam' demiş. 'Ama demiş anjiyo saatin ve günün alındı' demiş. 'Gitmem' demiş. 'Peki, ama kim aldı bu randevuyu biliyor musun?'. 'Kim aldı?'. 'Orhan Baba aldı' deyince durmuş. 'Yok ya... Şimdi gitmesem ayıp olur' demiş. Bana ayıp olmasın diye anjiyo oldu. Bana bunu ziyarete gittiğimde anlattılar, güldük.