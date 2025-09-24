Orhan Kesici, Kayı Boyu kostümüyle beğeni topladı
Orhan Kesici, Tayland'da düzenlenen Mister International 2025 yarışmasında, sahneye Kayı Boyu temalı kostümüyle sahneye çıktı
Atatürk Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu mezunu Orhan Kesici, Tayland'ın Bangkok şehrinde düzenlenen Mister International 2025 yarışmasında Türkiye'yi temsil ediyor.
42 ülkeden yarışmacının katıldığı bu prestijli erkek güzellik yarışmasında Kesici, sosyal medyada büyük destek gördü. Özellikle ülkemizi temsil etmek için sahneye çıkarken giydiği kıyafetle sosyal medyada dikkat çekti.
Kayı Boyu’na özgü tasarlanan kostümüyle sahnede dikkat çeken Orhan Kesici, duruşu ve sahne performansıyla beğeni topladı.
Mister International 2025, Tayland’ın Nonthaburi kentindeki MCC Hall, The Mall Lifestore Ngamwongwan’da gerçekleştirilecek olan yarışmanın 17'nci edisyonu olacak.
Fotoğraflar: Instagram