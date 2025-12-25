Orhaneli yolunda ters yönde giden araç faciadan döndü
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ters yönde ilerleyen Mehmet C.'nin kullandığı otomobil, kamyonetle çarpıştı. Otomobilde sıkışarak yaralanan Mehmet C. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde ters yönde ilerleyen Mehmet C.’nin (49) kullandığı otomobil, kamyonetle çarpıştı. Otomobilde sıkışarak yaralanan Mehmet C. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İHA'nın haberine göre kaza, saat 11.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi girişinde meydana geldi. Ters yönde ilerleyen Mehmet C. idaresindeki otomobil ile Onur U.’nun (40) kullandığı kamyonet çarpıştı. Mehmet C. araçta sıkışırken, ihbarla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA
Kazada otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılıp ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.