Orhanlı nerede? Orhanlı hangi şehirde, ilde, bölgede?

Ancak insanların sık sık araştırma yaptığı “Orhanlı nerede?” sorusunun cevabı çoğunlukla İstanbul’daki Orhanlı için geçerlidir. Özellikle İstanbullular açısından Orhanlı, hem yerleşim hem de sanayi merkezi olması nedeniyle önemli bir yere sahiptir.

ORHANLI HANGİ ŞEHİRDE VE HANGİ BÖLGEDE YER ALIYOR?

“Orhanlı hangi şehirde?” sorusunun en bilinen ve kabul gören cevabı şudur: Orhanlı, Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde, İstanbul iline bağlı Tuzla ilçesinde bulunur. Yani “Orhanlı hangi ilde?” sorusunun cevabı İstanbul, “Orhanlı hangi bölgede?” sorusunun cevabı ise Marmara Bölgesi olacaktır.

“Orhanlı konumu nedir?” sorusuna gelirsek; Orhanlı, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda, Tuzla ilçesinin doğusunda yer almaktadır. TEM otoyoluna oldukça yakın konumu nedeniyle, özellikle lojistik firmalarının ve sanayi tesislerinin tercih ettiği bir merkezdir. İstanbul’un Sabiha Gökçen Havalimanı’na da yakın olması, Orhanlı’nın önemini artıran bir diğer unsurdur.

TARİHSEL ARKA PLAN VE İSMİN KÖKENİ

Orhanlı isminin kökeni, büyük ihtimalle Osmanlı dönemine uzanır. Osmanlı’nın ikinci padişahı Orhan Gazi’den geldiği tahmin edilmektedir. İstanbul’un fethinden önceki dönemlerde de küçük bir yerleşim olarak kullanıldığı bilinir.

Cumhuriyet döneminde ise Orhanlı, tarıma dayalı küçük bir kırsal yerleşimken, zamanla İstanbul'un sanayi ve ticaret merkezlerinden birine dönüşmüştür. Özellikle 1980'lerden sonra sanayi yatırımlarının bölgeye kaydırılması, Orhanlı'nın kaderini değiştirmiştir.

Özellikle otomotiv, beyaz eşya, lojistik, kimya ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren yüzlerce büyük ve orta ölçekli firma Orhanlı'da yer almaktadır. Bu durum bölge halkı için istihdam sağlar ve aynı zamanda çevre ilçelerden de işçi göçü almasına katkı yapar. SOSYAL YAŞAM VE DEMOGRAFİK YAPI Orhanlı, sadece sanayi bölgesi değil, aynı zamanda yerleşim alanıdır. Burada uzun yıllardır yaşayan bir yerel nüfusun yanında, son yıllarda iş imkânları sayesinde göç eden aileler de bulunmaktadır. Bu nedenle Orhanlı giderek kalabalık bir mahalleye dönüşmüştür. Sosyal yaşam açısından bölgede çok sayıda konut sitesi, okul, sağlık ocağı ve ticari alan bulunmaktadır. İstanbul'un merkez ilçelerine kıyasla daha sakin olsa da, sanayiyle iç içe olması Orhanlı'nın günlük yaşamına farklı bir dinamizm kazandırmıştır. REKLAM ULAŞIM VE ERİŞİM AVANTAJLARI Orhanlı'nın en önemli özelliklerinden biri de ulaşım kolaylığıdır. TEM otoyolu üzerinde yer alması sayesinde İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasına kolayca erişim sağlanabilir. Orhanlı'dan geçen otoyol bağlantıları, bölgeyi yalnızca İstanbul için değil; Gebze, Kocaeli ve Bursa gibi Marmara'nın önemli sanayi şehirlerine bağlar.

Ayrıca bölgenin Sabiha Gökçen Havalimanı'na çok yakın olması, Orhanlı'yı özellikle lojistik şirketleri için daha cazip hale getirmiştir. Hem kara yolu, hem hava yolu, hem de deniz yolu (Tuzla Limanı yakınlığı) erişimi açısından güçlü bir konuma sahiptir. ORHANLI'DA TARIM VE GELENEKSEL GEÇİM Her ne kadar günümüzde sanayi merkezi olarak bilinse de, geçmişte Orhanlı'da tarım ve hayvancılık önemliydi. Özellikle sebze ve meyve tarımıyla geçinen halk zamanla sanayiye yönelmiştir. Günümüzde küçük ölçekte hala tarım faaliyetleri yapılsa da, Orhanlı artık ağırlıklı olarak sanayi ve lojistik merkezi olarak tanınmaktadır. ORHANLI'NIN DİĞER YERLEŞİMLERLE ADI KARIŞTIRILMASI Türkiye'nin farklı bölgelerinde Orhanlı adını taşıyan yerleşimler de vardır. Örneğin: - Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Orhanlı beldesi, - Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Orhanlı kasabası, - Bursa'da ve Yozgat'ta yer alan Orhanlı köyleri. Ancak bu yerleşimler daha çok kırsal hayatı ve tarıma dayalı ekonomisiyle öne çıkar. Ülke genelinde en çok bilinen ve gündeme gelen Orhanlı ise İstanbul'daki mahalledir.