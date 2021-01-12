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ORKÖY destekleri bu yıl 10 bin orman köylüsünü rahatlatacak

Orman Genel Müdürlüğü, bu yıl orman köylülerine 60 milyon lirası hibe, 240 milyon lirası da kredi olmak üzere toplam 300 milyon lira destek verilmesini planlıyor.

ORKÖY destekleri bu yıl 10 bin orman köylüsünü rahatlatacak
AA

Orman Genel Müdürlüğü, bu yıl orman köylülerine 60 milyon lirası hibe, 240 milyon lirası da kredi olmak üzere toplam 300 milyon lira destek verilmesini planlıyor.

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, kurum bünyesindeki Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Dairesi, buralarda yaşayan vatandaşların durumlarının ekonomik ve sosyal yönden iyileştirilmesi ve gelişimlerinin sağlanması amacıyla çeşitli kredi destekleri veriyor.

Orman köylüleri, ekonomik ve sosyal maksatlı kredilerden hem ferdi olarak hem de kooperatif yoluyla yararlanabiliyor.

Ferdi destekler, orman köylüsünün refah seviyesini iyileştirmek, odunun yakacak şeklinde kullanımını azaltmak ve istihdama yönelik gelir getirici olarak uygulanıyor.

Kooperatifler ise tarımsal kalkınma, süt işleme tesisi, zeytin salamura tesisi, ormancılık çalışmalarına yönelik iş makineleri, odun dışı orman ürünlerinin değerlendirilmesine yönelik çam fıstığı işleme tesisi, defne kurutma tesisi, kereste fabrikası gibi projeleri için destekleniyor.

- Orman köylüsü her yıl azalıyor

Yıllar itibarıyla orman köyü sayısı artmasına karşın, köylerde yaşayan insan sayısı azalıyor. Ormancılık istatistiklerine göre, Türkiye'de 2012 yılında 21 bin 549 orman köyünde 7 milyon 332 bin 264 kişi yaşıyorken, 2019 yılında bu sayı 22 bin 941 orman köyünde 6 milyon 970 bin 77 kişi olarak kayıtlara geçti. Söz konusu ferdi ve kooperatif desteklemeleriyle orman köylülerinin göçünün de engellenmesi planlanıyor.

Resmi Gazete'nin 8 Ağustos 2020 tarihli sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle tüm ORKÖY destekleri faizsiz hale getirildi. Bu kapsamda tüm projelerde, verilen destek tutarının yüzde 20'sinin hibe olması, kalan tutarın ise proje türüne göre 3 yıl ile 7 yıl arasında değişen sürelerde faizsiz geri alınması planlanıyor.

- Geçen yıl 250,3 milyon lira destek verildi

2019'da 9 bin 341 aileye ve 5 kooperatife 46,2 milyon lira hibe, 184,3 milyon lira kredi olmak üzere toplam 230,5 milyon lira destek verildi. Geçen yıl ise 9 bin 248 aileye ve 2 kooperatife 56,2 milyon lira hibe, 194,1 milyon lira kredi olmak üzere toplam 250,3 milyon lira ödeme yapıldı.

Bu yıl ise 60 milyon lirası hibe, 240 milyon lirası da kredi olmak üzere toplam 300 milyon liranın 10 bin orman köylüsüne ulaştırılması hedefleniyor.

ORKÖY destekleri tip projeler şeklinde, orman köylüsü vatandaşların talepleri doğrultusunda uygulanıyor. Bu yıl yaklaşık 2 bin 500 ailenin sosyal nitelikli, 7 bin 500 ailenin ise ekonomik nitelikli projelerden olmak üzere, toplam 10 bin ailenin ORKÖY desteklerinden faydalanacağı tahmin ediliyor.

Geçen yıl tıbbi ve aromatik bitkilere yönelik olarak Lavanta Yetiştiriciliği Projesi kapsamında da 16 aileye 330 bin lira destek verilmişti.

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