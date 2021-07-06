Orman Genel Müdürlüğü kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2 bin 83 işçinin alımı İŞKUR tarafından gerçekleştirilen kura çekilişi ile belli oldu. İşte il il OGM kura sonuçları sorgulama ekranı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Kura çekimi 29.06.2021-04.07.2021 tarihleri arasında oldu. Kuranın net tarihi ilgili bölge müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Sonuçlara Orman Bölge müdürlüklerinin internet sitelerine www.ogm.gov.tr den ulaşabilirsiniz.

İşe alım süreci, Kura usulü sonrasında sözlü ve uygulamalı sınav şeklinde uygulanacaktır. (İlanın bulunduğu İşyeri hangi Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ise sözlü ve uygulamalı sınav o Orman Bölge Müdürlüğünce yapılacaktır.)

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN TIKLAYIN

Adaylardan istenecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav yeri, sınav tarihi ve İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Orman Bölge Müdürlükleri internet siteleri üzerinden ilan edilecektir.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.