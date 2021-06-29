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Orman Genel Müdürlüğü kura sonucu ne zaman açıklanacak? OGM kura sonuçları son durum

Pandemi şartlarında iş arayan binlerce vatandaş Orman Genel Müdürlüğüne işçi alımı başvuru işlemlerini tamamlamıştı. OGM işçi alımı kuralara göre belirlenecek. Peki OGM kura sonuçları açıklandı mı? İşte OGM kura sonuçları son durum...

Orman Genel Müdürlüğü kura sonucu ne zaman açıklanacak? OGM kura sonuçları son durum

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü geçici işçi alımı kurası hakkında duyuru yayınladı. Bilindiği üzere; 63 adet Orman İşçisi, 7 adet Fidanlık İşçisi, 3 adet Aşçı ve 1 adet İş Makinesi Bakım ve Onarımcısı olmak üzere toplamda, 74 adet Geçici İşçi alımı yapılacak. Başvuru işlemlerini tamamlayanlar 29 Haziran 2021 tarihinden itibaren düzenlenecek OGM kuralarının detaylarını merak ediyor

OGM KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Orman Genel Müdürlüğünden açıklama geldi:

Başvurulardan talep edilen kontenjan sayısının 4 katı kadar asil ve 4 katı kadar yedek aday Noter huzurunda 02/07/2021 Cuma günü saat 14:00’de Fatih Ormanı Kampüsü Büyükdere Cad. Maslak/Sarıyer/İSTANBUL adresinde bulunan İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Yerleşkesi içerisinde çekilecek olan kura ile belirlenecektir. Başvuru sayısı talep edilen işgücü sayısının 4 katını geçmeyen pozisyonlar için noter kurası çekilmeyecektir.

“Öncelikli Olanlardan Kuraya Katılacaklar” talep edilen işgücü sayısının 4 katından az olması halinde kuraya tabi tutulmayacaktır. Noter kurasından çıkan asil ve yedek adaylar Bölge Müdürlüğümüz web sayfasında duyurulacak olan tarih aralığında evrak teslimi yapacaktır.

COVİD-19 salgını nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla kura çekimi alanında, maske takmak zorunlu olacaktır. Adaylar sosyal mesafe kurallarına riayet ederek noter huzurunda yapılacak kura çekimini izleyebileceklerdir.

Noter huzurunda çekilen kura sonuçları 04/07/2021 tarihine kadar Bölge Müdürlüğümüz https://istanbulobm.ogm.gov.tr ​web sayfasında ilan edilecektir.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İL İL OGM KURA SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

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