Orman işçilerinin bulduğu yavru ayı Bulut'a özel bakım

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Karabük'ün Yenice ilçesindeki ormanlık alanda orman işçileri tarafından bulunan yavru boz ayı Bulut'un bakımını üstlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Karabük'teki ormanlık alanda yavru boz ayıyı bulan işçiler, DKMP ekiplerine haber verdi.

Ekipler tarafından yapılan incelemede, yaklaşık 1,5 aylık olduğu tahmin edilen yavru ayının yorgun düştüğü belirlendi.

Yavru ayı, Karabük'te yapılan müdahalenin ardından, Bursa'daki DKMP 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Ovakorusu Ayı Barınağı'na götürüldü.

REKLAM

Burada bakıma alınan yavru ayının, ölçümlerde 2,7 kilogram olduğu tespit edildi.

Genel sağlık durumu ve iştahının iyi olduğu görülen yavru ayıya, bakımı yapılan personel tarafından Bulut ismi verildi.

Yavru boz ayı Bulut'a barınaktaki ekipler, anne şefkatiyle yaklaşırken, beslenme ve bakımına büyük özen gösteriyor.