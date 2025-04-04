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        Haberler Yaşam Orman işçilerinin bulduğu yavru ayı Bulut'a özel bakım

        Orman işçilerinin bulduğu yavru ayı Bulut'a özel bakım

        Karabük'ün Yenice ilçesindeki ormanlık alanda orman işçileri yavru boz ayı buldu. Bulut adı verilen 1,5 aylık yavru ayıya özenle bakılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 15:32 Güncelleme: 04.04.2025 - 15:33
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        Orman işçilerinin bulduğu yavru ayı Bulut'a özel bakım
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        Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Karabük'ün Yenice ilçesindeki ormanlık alanda orman işçileri tarafından bulunan yavru boz ayı Bulut'un bakımını üstlendi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Karabük'teki ormanlık alanda yavru boz ayıyı bulan işçiler, DKMP ekiplerine haber verdi.

        Ekipler tarafından yapılan incelemede, yaklaşık 1,5 aylık olduğu tahmin edilen yavru ayının yorgun düştüğü belirlendi.

        Yavru ayı, Karabük'te yapılan müdahalenin ardından, Bursa'daki DKMP 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Ovakorusu Ayı Barınağı'na götürüldü.

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        Burada bakıma alınan yavru ayının, ölçümlerde 2,7 kilogram olduğu tespit edildi.

        Genel sağlık durumu ve iştahının iyi olduğu görülen yavru ayıya, bakımı yapılan personel tarafından Bulut ismi verildi.

        Yavru boz ayı Bulut'a barınaktaki ekipler, anne şefkatiyle yaklaşırken, beslenme ve bakımına büyük özen gösteriyor.

        Gelişiminin sağlıklı olması için günde 6 kez özel gıdalarla beslenen ve vitamin takviyesi verilen yavru ayı Bulut'un, merkezdeki bakımının 4 ay sürmesi öngörülüyor.

        Yavru ayı Bulut'un, bakımlarının tamamlanmasının ardından bahçe kısmına alınması planlanıyor.

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        #yavru ayı
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