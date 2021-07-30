İHA

Osmaniye’deki yangın 3’üncü gününde kısmen kontrol altına alındı. Geniş bir alanda etkili olan yangından dolayı birçok köy etkilendi. Başta Karatepe köyü olmak üzere bazı köylerde evler ve ahırlar da alevler içinde kaldı.

Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyü Sağlamerler mahallesinde evi yanan Feride Torşahin de yangının hızla geldiğini son anda canlarını kurtardıklarını söyledi. Torşahin, “Kışlık yiyeceğimin hepsi yandı. Biranda yandı kendi canımızı zor kurtardık. Buna şükür olsun. Sürekli kışlık yiyeceklerimiz hazırlıyordum. Bulgur kaynattım, tarhana yaptım ama hepsi yandı. Yangın geldiğinde sadece kimliğimi aldım hemen dışarıya çıktım. Yapacak bir şeyim kalmadı. Çocuklarım evde yoktu. Saman balyalarımızın hepsi yandı” diye konuştu.

Bu arada, orman yangınında evi yanan aileleri Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve Osmaniye milletvekilleri de ziyaret etti