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        Haberler Gündem Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü

        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü

        Yangınlarla boğuşan Ege'de yeşil alanlar yerini griye bıraktı. İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak'ta 13 Ağustos'tan itibaren etkili olan ve ekiplerin cansiperane çabasıyla söndürülen orman yangınları sonrası ortaya çıkan görüntü felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Yangınlarda ormanların yanı sıra kiminin yıllarca emek verdiği zeytin ve incir ağaçları kiminin evi ya da mahsulü zarar gördü, kiminin ise hayvanları telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 11:39 Güncelleme: 20.08.2024 - 11:43
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        Ege'nin yeşil dağları ve ovaları, 13 Ağustos'tan itibaren yangınlardan dolayı kara dumanlarla kaplandı.

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        Yangınların ilk anından itibaren başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere birçok kurum seferber oldu.

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        Ekipler yangınları söndürmek, insanları, doğadaki canlıları ve yeşili korumak için alevlerle adeta göğüs göğüse mücadele etti.

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        Yangınlar nedeniyle büyüleyici güzelliğe sahip yeşil alanlar, kara ve gri renge dönüştü.

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        İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak'ta ormanların yanı sıra kiminin yıllarca emek verdiği zeytin ve incir ağaçları kiminin de evi ya da mahsulü yandı. Bazı hayvanların da telef olduğu yangınlarda 142 yapı zarar gördü.

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        İzmir'de Karşıyaka Yamanlar yangınında neredeyse tüm şehir duman altında kaldı. Yeşil alanların yanı sıra 16 ev yandı.

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        Hızla büyüyen alevler Bayraklı ile Çiğli ilçesindeki ormanlık alanlara da yayıldı. Cansiperane verilen mücadeleden 3 gün sonra yangın kontrol altına alındı.

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        Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta başlayan, Salihli ve Gölmarmara ilçelerine ulaşan orman yangını ise 5 gün sürdü.

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        Arazinin sarp ve engebeli olması, ekiplerin mücadelesini güçleştirdi. Geniş bir alanda etkili olan yangında kızılçam ormanının yanı sıra zeytin, badem, ceviz ve kiraz gibi meyve bahçeleri de zarar gördü.

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        Kimi vatandaşlar emek verdiği ağaçlarının yanışını gözyaşlarıyla izledi.

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        Alevlerin ulaştığı Karayakup Mahallesi tamamen yandı. Bölgedeki 1440 vatandaş ile büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar tahliye edildi.

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        YEŞİL YOL

        Aydın'dan Muğla'ya gitmek isteyenlerin, yolu uzatmasına rağmen tercih ettikleri eşsiz doğasından dolayı "Yeşil yol" olarak bilinen Bozdoğan-Kavaklıdere kara yolu da alevlerle mücadelenin başka bir adresi oldu.

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        Bölgede 16 Ağustos'ta başlayan yangın 19 Ağustos'ta büyük oranda kontrol altına alındı. Yangından dolayı bölgede bazı evler yandı, hayvanlar telef oldu.

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        Burada da yeşil renkler yerini griye bıraktı.

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        Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangında meşelik ve çam ağaçlarının olduğu alanlar yandı. Manisa'nın Sarıgöl ilçesine ulaşan yangında ormanlık alanlar zarar gördü.

        #orman yangını
        #ege
        #gündem
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