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        Haberler Gündem Güncel Ormanda kesimle ilgili kooperatif başkanına gözaltı | Son dakika haberleri

        Borçka'da ormanda izinsiz kesimle ilgili kooperatif başkanı gözaltına alındı

        Artvin'in Borçka ilçesinde izinsiz orman emvali kesimine ilişkin Çifteköprü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 19:10 Güncelleme: 31.10.2024 - 19:10
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        Ormanda kesimle ilgili kooperatif başkanına gözaltı
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        Artvin İl Jandarma Komutanlığı ve Borçka Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Çifteköprü köyünün Çiftepınar mevkisinde orman emvali kesimi yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Orman emvali yüklü 2 kamyonu durduran ekipler, izinsiz kesimi yapılan malzemenin taşındığını belirledi.

        Sürücüler Y.A. ve M.Ö.'nün gözaltına alındığı olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, izinsiz kesimin Kooperatif Başkanı Gökhan Genç koordinesinde gerçekleştirildiği tespit edildi.

        Genç'i de gözaltına alan ekipler, kamyonlarda 14 metreküp, Genç'in arazisinde ise 32 metreküp olmak üzere 46 metreküp orman emvaline el koydu.

        Y.A. ve M.Ö. jandarmadaki işlemlerin, Genç ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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        #borçka ilçesi
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