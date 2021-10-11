Ormanı yakan kardeşler suçüstü yakalandı 0:00 / 0:00

İHA

İHA'nın haberine göre olay, merkez Çukurova ilçesi, Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bulvardan geçen motosikletli iki şahıs art arda çevredeki esnaftan Atilla Demir'e orman yakıldığını söyledi. Bunun üzerine çevreyi kontrole çıkan Demir, karşı tarafta bir kişinin elinde çakmakla ormanlık alanı yaktığını görünce hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kendisi de yangın tüpünü alıp olay yerine koştu. Yangını çıkartan kişiyi de yakalayan Demir ile vatandaşlar bir taraftan da yangını söndürmeye çalıştı.

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, ormanda yangın çıkarıp kaçtığı iddia edilen ikinci şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangını büyümeden kontrol altına aldı. Kaçan diğer zanlı da polis tarafında yakalandı.

'ÇEVRE TEMİZ OLSUN DİYE OTLARI YAKMAYA BAŞLADIM'

İki kardeş olduğu öğrenilen ve suçlamaları reddeden şüpheliler, polis merkezine götürüldü. Zanlılardan Serdal D.'nin ifadesinde şunları söyledi: "Biz hurdacılık yapıyoruz. Olay günü de göl kenarına hurda toplamaya gittik. Ağabeyim Cumali molozların olduğu yere indi. Ben de sigara içtiğim için yanımda çakmak bulundururum. Ancak o an sigaram yoktu. Ağabeyimi beklerken çevre temiz olsun diye çakmak ile otları yakmaya başladım.

Yaktığım yer ağaçlara 5 metre uzaklıktaydı. Ancak bir süre sonra yangın büyüdü ağaçlara sıçradı söndürmeye çalıştım ama söndüremedim. Daha sonra itfaiye ekipleri geldi. Ağabeyim Cumali'nin otluk alanı yaktığımdan haberi yok. Ben otluk alanı yakınca ormana sıçrayacağını düşünmedim çok pişmanım."

Cumali D. ise, moloz yığınlarının olduğu yere gittiğini bir süre sonra polislerin gelip kendisini yakaladığını yangınla hiç alakasının olmadığını iddia etti.

'ELİNDEKİ ÇAKMAKLA YAKIYORDU, HEMEN MÜDAHALE ETTİK'

Esnaf Atilla Demir ise, yangın çıktığını görünce hemen olay yerine gidip Serdal D.'yi yakaladıklarını polis ve itfaiye ekiplerine haber verdiklerini belirterek, "Ben baktığımda Serdal D. otluk alanı elindeki çakmakla yakıyordu. Ancak diğer şahsı hiç görmedim. Hemen müdahale ettik daha fazla yanmasının önüne geçtik. Ormanın yandığını görünce çok üzüldüm bu yıl yeterince orman yandı zaten" diye konuştu.

Serdal ve Cumali D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.