Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        'Ormanın hayaleti' güvenlik kamerasına yansıdı

        'Ormanın hayaleti' güvenlik kamerasına yansıdı

        Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan Avrasya vaşağı, Erzincan'da fotokapan ve güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 16:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Ormanın hayaleti' güvenlik kamerasında

        Erzincan'da 'ormanın hayaleti' olarak anılan nadir yaban kedisinin görüntülenmesi doğa koruma çevrelerinde heyecanla karşılandı.

        Kedigiller familyasına ait olan ve oldukça ürkek yapısıyla bilinen vaşaklar, yaban hayatında kendilerini gizleme konusundaki yetenekleri nedeniyle doğal ortamlarında nadiren görüntülenebiliyor.

        Erzincan kırsalındaki bir bölgede fark edilen vaşak, bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

        Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) hazırladığı Kırmızı Liste'de yer alan tür, Türkiye'de de yasal olarak koruma altında bulunuyor.

        Yaban hayatının doğal dengesinde önemli role sahip olan vaşaklar, genellikle yüksek rakımlı dağlık alanlar ile ormanlık ve kayalık bölgelerde yaşamlarını sürdürüyor.

        Avlanmaları yasak olan tür, doğadaki kemirgen ve küçük memelilerin popülasyon dengesinin korunmasına katkı sağlıyor.

        Fotokapanla vaşağı görüntüleyen doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Murat Aydemir, vaşak gibi nadir türlerin görüntülenmesinin doğa gözlemleri açısından önemli olduğunu belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!

        Türkiye'nin, en yüksek güvenlikli cezaevlerinden biri olan İmralı, kuşkusuz Türkiye'nin son 27 yılının gündemden düşmeyen yerlerinden biri oldu. Terörsüz Türkiye sürecinin başlaması ile de 1 yıldır gözler buraya daha çok çevriliyor. Peki çeyrek asır boyunca adaya gidenleri kim taşıdı? Tek seferi İmr...
        #Ormanın hayaleti
        #vaşak
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        "Putin, İran'a biraz yardım ediyor olabilir"
        "Putin, İran'a biraz yardım ediyor olabilir"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Çok merak ediyorlardı!
        Çok merak ediyorlardı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Kansere karşı yeni umut! Dünyada sadece 7 merkezde uygulanıyordu
        Kansere karşı yeni umut! Dünyada sadece 7 merkezde uygulanıyordu
        Tedesco için kritik gün
        Tedesco için kritik gün
        Kalbin tüm dokusuna 20 doktorla müdahale!
        Kalbin tüm dokusuna 20 doktorla müdahale!
        7 yıldır aranıyordu... Özel ekiple bulundu
        7 yıldır aranıyordu... Özel ekiple bulundu
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Bir araya geldiler
        Bir araya geldiler
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları