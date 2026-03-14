'Ormanın hayaleti' güvenlik kamerasına yansıdı
Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan Avrasya vaşağı, Erzincan'da fotokapan ve güvenlik kamerasına yansıdı
Erzincan'da 'ormanın hayaleti' olarak anılan nadir yaban kedisinin görüntülenmesi doğa koruma çevrelerinde heyecanla karşılandı.
Kedigiller familyasına ait olan ve oldukça ürkek yapısıyla bilinen vaşaklar, yaban hayatında kendilerini gizleme konusundaki yetenekleri nedeniyle doğal ortamlarında nadiren görüntülenebiliyor.
Erzincan kırsalındaki bir bölgede fark edilen vaşak, bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kayboldu.
Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) hazırladığı Kırmızı Liste'de yer alan tür, Türkiye'de de yasal olarak koruma altında bulunuyor.
Yaban hayatının doğal dengesinde önemli role sahip olan vaşaklar, genellikle yüksek rakımlı dağlık alanlar ile ormanlık ve kayalık bölgelerde yaşamlarını sürdürüyor.
Avlanmaları yasak olan tür, doğadaki kemirgen ve küçük memelilerin popülasyon dengesinin korunmasına katkı sağlıyor.
Fotokapanla vaşağı görüntüleyen doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Murat Aydemir, vaşak gibi nadir türlerin görüntülenmesinin doğa gözlemleri açısından önemli olduğunu belirtti.