Karabel Geçidi'nde 33 asırlık tarih!

03.09.2018 - 15:31 | Güncelleme: DHA

İzmir Orman İşletme Müdürü Erdal Şahan, Kemalpaşa ilçesini Torbalı'ya bağlayan Karabel Geçidi'nin kuzey girişinde, büyük bir kayanın üzerinde bununan; sol elinde bir mızrak, sağ elinde yay tutan erkek kabartmasının bulunduğu bölgede inceleme yaptı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesini Torbalı'ya bağlayan Karabel Geçidi'nin kuzey girişinde, karayolunun sol yanında yükselen ormanlık alandaki ağaçların arasında bulunan büyük bir kayanın üzerinde, yaklaşık 2,5 metreye 1,5 metre boyutlarında, sol elinde bir mızrak sağ elinde bir yay tutan erkek kabartması bulunuyor.

DHA'nın haberine göre figürün başı ile mızrağı arasındaki alanda 3 satırlık oldukça aşınmış ve güçlükle görülebilen Luvice bir yazıt bulunuyor. Kabartmanın yaklaşık 33 asır önce yapıldığı sanılıyor.

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İzmir Orman İşletme Müdürü Erdal Şahan, beraberinde Müdür Yardımcısı Fatih Öztürk ve Karabel Orman İşletme Şefi Emrah Kaplan ile anıtın bulunduğu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. İzmir Orman İşletme Müdürü Erdal Şahan, Karabel ormanları içinde 33 asır öncesine ait böyle eşsiz bir esere ev sahipliği yaptıkları için bundan mutluluk duyduklarını belirtti. İşletme Müdürü Şahan, ormanlar nasıl nesilden nesile taşınması gereken bir hazineyse, tarihi eserlerin de aynı şekilde gelecek kuşaklara taşınması gereken eşsiz emanetler olduğunu söyledi.

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"YIPRATICI DAVRANIŞLARDA BULUNUYORLAR"

İzmir Orman İşletme Müdürü Erdal Şahan, "Ancak maalesef tüm uyarılara, yazılı ve görsel basında yapılan haberlere rağmen, bazı duyarsız vatandaşların ormanlarımıza çöp, moloz dökmesi, ihmal ve dikkatsizlik sonucu ormanlarımızı yakması gibi bu güzel tarihi eserlerimize de zarar verici, yıpratıcı davranışlarda bulunanlar oluyor" dedi.

Kabartmaya birkaç yıl önce asit atıldığı, ardından üzerinde bulunduğu kaya blokunun boydan boya asitle yıkandığı belirtildi. Ayrıca dinamit yerleştirmek için yapıldığı sanılan, keskiyle 10 santimetrelik delik açıldığı kaydedildi. Bütün bu yapılanlar yüzünden yazılar ve detaylar kayboldu.

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