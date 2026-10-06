Ormanın ortasındaki yolcu uçağının sırrı: İçine girenler gördüklerine inanamıyor

Yolcu koltuklarının önemli bir bölümü çıkarılırken uçağın içinde futon, buzdolabı, mikrodalga fırın ve çalışma alanı gibi günlük yaşamda kullanılan bölümler oluşturuldu. Kokpit de uçağın özgün parçalarından biri olarak korundu.

Yaklaşık 99 metrekarelik iç alana sahip uçakta, zeminin bazı bölümlerinde şeffaf paneller de kullanıldı. Bu sayede uçağın yapısal bölümleri ve bazı kabloları içeriden görülebiliyor.