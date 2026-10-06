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        Haberler Bilgi Ormanın ortasındaki yolcu uçağının sırrı: İçine girenler gördüklerine inanamıyor

        Ormanın ortasındaki yolcu uçağının sırrı: İçine girenler gördüklerine inanamıyor

        Emekliye ayrılmış bir Boeing 727, yıllardır Oregon'daki ormanlık arazide sıra dışı bir yaşam alanı olarak kullanılıyor. Amerikalı elektrik mühendisi Bruce Campbell'ın 1999'da satın aldığı uçak, parçalar halinde taşındığı arazide yeniden birleştirildi. Uçağın içindeki detaylar ise görenlerin ilgisini çekiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 09:03 Güncelleme:
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        İlk bakışta ormanın ortasına bırakılmış eski bir yolcu uçağı gibi görünen Boeing 727, aslında Bruce Campbell'ın yıllar önce başlattığı sıra dışı projenin bir parçası. Campbell, emekliye ayrılan uçağı satın alarak Oregon'daki arazisine taşıdı ve uçağın büyük bölümünü koruyarak yaşam alanına dönüştürdü.

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        UÇAĞI 1999'DA SATIN ALDI

        Campbell'ın uçaklara ilgisi uzun yıllar öncesine dayanıyor. Emekliye ayrılan uçakların yeniden kullanılabileceğini düşünen Campbell, 1999 yılında bir Boeing 727-200 satın aldı.

        Daha önce Yunanistan'da Olympic Airways tarafından kullanılan uçak için yaklaşık 100 bin dolar ödedi. Böylece yıllar sürecek sıra dışı projesinin ilk adımını attı.

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        UÇAK OREGON'A PARÇALAR HALİNDE TAŞINDI

        Uçağın satın alınmasının ardından sıra onu Oregon'daki arazisine götürmeye geldi. Uçak Yunanistan'dan ABD'ye getirildikten sonra kanatları ve kuyruğu ayrılarak kara yoluyla taşındı.

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        Boeing 727 daha sonra Hillsboro yakınlarındaki ormanlık arazide yeniden birleştirildi. Bugün uçak, çevresindeki ağaçların arasında dışarıdan bakıldığında oldukça sıra dışı bir görüntü oluşturuyor.

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        KOKPİTİ VE BAZI ÖZGÜN BÖLÜMLERİ KORUDU

        Campbell, uçağı sıradan bir eve dönüştürmek yerine mümkün olduğunca orijinal yapısını korumayı tercih etti.

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        Yolcu koltuklarının önemli bir bölümü çıkarılırken uçağın içinde futon, buzdolabı, mikrodalga fırın ve çalışma alanı gibi günlük yaşamda kullanılan bölümler oluşturuldu. Kokpit de uçağın özgün parçalarından biri olarak korundu.

        Yaklaşık 99 metrekarelik iç alana sahip uçakta, zeminin bazı bölümlerinde şeffaf paneller de kullanıldı. Bu sayede uçağın yapısal bölümleri ve bazı kabloları içeriden görülebiliyor.

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        UÇAKTA YAŞAMA FİKRİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        Campbell'ın amacı yalnızca sıra dışı bir yaşam alanı oluşturmak değildi. Uçakların güçlü yapıları nedeniyle kullanım ömürlerinin sonunda da değerlendirilebileceğini düşünen Campbell, Boeing 727'yi bu fikrinin somut örneğine dönüştürdü.

        Yıllar içinde uçakta yaşamaya uygun alanlar oluşturan Campbell, aynı zamanda uçağın geçmişinden izleri de korudu.

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        YOLCU UÇAĞI YILLARDIR YAŞAM ALANI OLARAK KULLANILIYOR

        Bugün Oregon'daki ormanlık arazide bulunan Boeing 727, dışarıdan bakıldığında terk edilmiş bir yolcu uçağını andırıyor. Ancak içine girildiğinde bambaşka bir görüntü ortaya çıkıyor.

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        Kokpitinden uçuş kontrollerine kadar çeşitli özgün bölümleri korunan uçak, 25 yılı aşkın süredir Campbell'ın sıra dışı projesinin merkezinde bulunuyor. Bir zamanlar yolcu taşıyan Boeing 727, bugün ise onun yaşam alanı olarak varlığını sürdürüyor.

        * Fotoğraflar: AirplaneHome.com

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        #yolcu uçağı
        #Boeing
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