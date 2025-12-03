Habertürk
        Ormanlık alanda darp!

        Ormanlık alanda darp!

        İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda bir kadın, kimliği belirsiz bir kişi tarafından darbedildi. O anlar kameraya yansırken, kadının 'imdat' çığlıkları attığı duyuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 22:18 Güncelleme: 03.12.2025 - 22:31
        İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık bölgede bir kişi, bir kadının çığlıklarını duyunca sesin geldiği yöne doğru ilerledi. Cep telefonu kamerasını kayda alan vatandaş, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bir kadına şiddet uyguladığını fark etti.

        Kaydedilen görüntülerde, kadının yardım çığlıkları attığı açıkça duyuldu.

        Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri, saldırganı tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

