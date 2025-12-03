Ormanlık alanda darp!

İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık bölgede bir kişi, bir kadının çığlıklarını duyunca sesin geldiği yöne doğru ilerledi. Cep telefonu kamerasını kayda alan vatandaş, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bir kadına şiddet uyguladığını fark etti.

Kaydedilen görüntülerde, kadının yardım çığlıkları attığı açıkça duyuldu.

Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri, saldırganı tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.