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Orta Afrika'da 10 bin kişi aynı hastaneye sığındı

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeyindeki Ouham bölgesinde silahlı gruplar arasındaki çatışmalar nedeniyle 10 binden fazla kişinin şehir hastanesine sığındığı bildirildi.

04.11.2018 - 00:38 | Güncelleme: AA

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından yapılan açıklamada, Batangafo kentinde silahlı grupların çarşamba günü çatışması sonrası 10 binden fazla kişinin şehir hastanesine sığındığı, yüzlerce kişinin de ormanlık alanlara kaçtığı belirtildi.

Çatışmalarda yerlerinden edilmiş kişilerin yaşadığı 3 kampın, çok sayıda evin ve çarşının ateşe verildiği kaydedilen açıklamada, yaralanan sivillerden birinin hastanede yaşamını yitirdiği aktarıldı.

MSF Orta Afrika Misyon Başkanı Ömer Ahmed Abenza, aylardır sakin olan bölgede son şiddet olaylarıyla insani durumun giderek kötüleştiğini vurgulayarak, çatışmaların yerlerinden edilmiş, gıda, barınma ve diğer ihtiyaçlarını karşılayamayan toplulukları daha da zayıflatacağını ifade etti.

Abenza, hastanede, hem hastalarla hem de yerlerinden edilen kişilerle ilgilenmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

OAC Ulusal Meclisi Başkanı Müslüman Abdul Kerim Meckassoua'nın geçen hafta görevden alınmasının şiddeti tırmandırdığı belirtiliyor.

OAC'de 2012'de Seleka silahlı grubunun, yönetime karşı ayaklanmasıyla siyasi kriz baş göstermiş, Hristiyan anti-Balaka ile Seleka üyeleri arasında çıkan çatışmalarda çoğunluğu Müslüman binlerce kişi hayatını kaybetmişti. 2016'daki devlet başkanı seçiminin ardından siyasi krizin sona ermesine rağmen ülke, zaman zaman şiddet olaylarına sahne oluyor.

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