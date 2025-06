Orta Asya turunda Göçebe ile atalarının izini sürdüler

"Kazakistan'dakiler oraya çöl diyor ama biz bozkır diyelim. Biz öyle hissettik. Neşet Ertaş'ın şarkılarını dinleye dinleye geçtiğimiz bu yollar, bizi bazen saatlerce sessizce düşünmeye sevk etti. Acayip keyifliydi. O uçsuz bucaksız bozkırın içinde yolculuk yaparken doğum ve ölüm de aklınıza geliyor. Çünkü her an her yerde bir mezarlık var. Bizim alıştığımız mezarlar gibi değil, kubbeli, yapıları daha değişik."