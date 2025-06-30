Orta Asya turunda Göçebe ile atalarının izini sürdüler

İdil Duran, Kazakistan'da karavanlarının arızalanmasının ardından kendilerine sadece Türk oldukları için karşılıksız yardım edildiğini aktararak, "Aslında bize yardım edenler bizi tanımıyor, yolculuğumuzu çok da bilmiyorlardı. Ama biz Türkiye'den geldik diye karşılıksız yardım ettiler. Burada olay İdil-Burak ya da Göçebe otobüsü değildi, burada olay Türk olmamızdı. Bu yolculukta aslında sadece biz yoktuk, bu yolculukta bizi Türkiye'den izleyenler ve tüm Türki Cumhuriyetler ve Orta Asya vardı" ifadelerini kullandı.