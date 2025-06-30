Yılmaz Erdoğan: Çocuklara alan tanınsın istedim

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Yılmaz Erdoğan’ın Köyceğiz’de kurduğu Düşbelen Spor Kulübü’ne ait futbol sahası tesisi, düzenlenen törenle açıldı. Spor ve sanat dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı açılışta Fatih Terim, Kıvanç Tatlıtuğ, Rıdvan Dilmen, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Caner Erkin - Şükran Ovalı, Tuncay Şanlı, Belçim Bilgin, Volkan Demirel, Kenan Doğulu - Beren Saat gibi isimler, kurdele kesiminde yer aldı.

Açılışta konuşan Yılmaz Erdoğan, futbol tutkusunun çocukluk yıllarından beri sürdüğünü belirtti. "Futbol aşkı, insanın içinde başlayınca bitmiyor. En alttan başlamak istedim. 2 - 3 yıl önce teknik direktörlük lisansı almıştım. U11 takımıyla çalışmaya başladık. Şampiyonluk yaşadık, kupamız da var ama bu saha fikri hep aklımdaydı” dedi.

Yılmaz Erdoğan, projeye duyduğu inancı ve heyecanı şu sözlerle anlattı: Herkes altyapı çok önemli diyor, ben de önem verdim. Çocuklara alan tanınsın istedim. Her gün gelip çocuk gibi bakıyorum buraya. Hayatımda böyle bir zemin görmedim. Ben taşların üstünde futbol oynamış biriyim. Bu sahayı görünce insan gururlanıyor.

Basın mensuplarının bölgedeki yetenek potansiyeliyle ilgili sorusuna; "Hiç fark etmez. Burası bir futbol ülkesi. Çocukları yakın köylerden, okul bahçelerinden topladık. Türkiye’de yetenek sıkıntısı yok. Önemli olan onlara alan tanımak. Bu girişimin örnek olmasını istiyorum" şeklinde cevap veren Yılmaz Erdoğan, Altınordu ile ortaklık sorusuna ise "Neden olmasın? Altınordu’nun yaptığı işe çok büyük saygım var. Aynı yoldayız” dedi. REKLAM Açılışta yer alan oyuncu Kubilay Aka da projeye destek verdiğini belirtti. "Burada yapılan her şey çocuklar için. Yılmaz hoca, 3 - 4 yıldır emek veriyor, biz de yanındayız” dedi. Rusya'da yer aldığı Art - İst adlı futbol turnuvası sürecine de değinen Aka; "Bizim için güzel bir turnuvaydı. Sahada yaşananlar,sahada kalıyor. Türk bayrağını en iyi şekilde temsil ettik. Turnuvaya özel saçımı boyamıştım, ilgi gördü. Her sene başka bir renk deneyeceğim” diye konuştu. Kubilay Aka, sevgilisi Hafsanur Sancaktutan’ın desteğiyle ilgili olarak ise "Yanımda olması çok değerliydi. Hep beraber çıktık bu yola. Tatildeyiz, çocuklarla vakit geçiriyoruz. Her şey çok güzel gidiyor” dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ da açılışta yer aldı. Yılmaz Erdoğan’ın futbol bilgisine dikkat çeken Tatlıtuğ; "Yılmaz ağabeyin katkısı çok büyük. Futbolu çok seviyor ve bilgili biri. Böyle bir tesisle katkı sağlaması olağanüstü. Umarım buradan Türk futboluna yıldızlar yetişir” dedi. Gösteri maçına katılıp katılmayacağı sorusuna ise "Ben izleyiciyim. Futbolda çok iyi değilim. Topu verseniz boş kaleye bile atamam" diyerek esprili bir yanıt verdi. REKLAM Oyuncu Şükran Ovalı da projeye duyduğu heyecanı dile getirdi. "Çocuklara böyle güzel bir alan tanındığı için çok mutluyuz. Yılmaz ağabey, hem kalbiyle hem aklıyla çok güzel bir iş yaptı” dedi. Ovalı, eşi Caner Erkin’in performansını nasıl değerlendirdiği yönündeki soruya; "Beğeniyorum, zaten o yüzden evliyim. Çocuğumuz var. Umarım futbola aktif olarak devam eder” cevabını verdi. Yaz sezonunu Çeşme’de açtığını, yeni projelerin ise henüz netleşmediğini söyledi. Belçim Bilgin ise açılışta oğlu Rodin’in sahada olmasıyla ilgili konuştu. "Rodin kendinden büyük çocuklarla oynadı. Çok iyi hissettirdi. Yıllardır planlanan bu işin hayata geçtiğini görmek büyük mutluluk” diyen Bilgili, İran ortak yapımı yeni çalışmasının eylül ayında yayınlanacağını söyledi.