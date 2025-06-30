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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Napoli'den Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver! - Galatasaray Haberleri

        Napoli'den Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!

        Galatasaray'da geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren ve burada gol kralı olarak şampiyonluğa ulaşan Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini koruyor. Nijeryalı yıldızın bonservisini elinde bulunduran Napoli, oyuncuya gözdağı vererek bir an önce kararını iletmesi gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 10:35 Güncelleme: 30.06.2025 - 10:35
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        Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray, tüm planlarını Victor Osimhen'in kalıp kalmayacağına yönelik sürdürecek.

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        Tatilde bulunan ve gelen tekliflere henüz net yanıt vermeyen Nijeryalı yıldızın sarı-kırmızılılarla olan kiralık sözleşmesi bugün sona eriyor.

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        Yıldız ismin şu ana kadar transferde sergilediği tutum ise, bonservisini elinde bulunduran Napoli'yi rahatsız etmiş durumda...

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        "ARTIK KARARINI VER"

        İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, Çizme temsilcisinin oyuncuya artık kararını vermesi gerektiğini söyleyerek gözdağı verdiğini yazdı.

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        Geçtiğimiz sezon da Osimhen'de aynı senaryoyu yaşayan Napoli, "Artık kararını ver. Senden önemli bir gelir bekliyoruz" şeklinde mesaj yolladığı iddia edildi.

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        KAMPA ÇAĞRILDI

        Öte yandan Osimhen'in transferde ayak sürümesi halinde 15 Temmuz'da başlayacak kampa çağrılacağı aktarıldı.

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        MASADAKİ EN CİDDİ ADAY AL HILAL!

        26 yaşındaki yıldızla Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal ciddi bir şekilde ilgileniyor.

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        Teknik direktör Simone Inzaghi'nin de devreye girdiği bilinirken, yıllık 45 milyon Euro maaş teklif edilmişti.

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        G.SARAY ŞARTLARI ZORLUYOR

        Galatasaray ise tüm transfer planlamasını Osimhen'e göre yapacak. Sarı-kırmızılılar Nijeryalı yıldız için özel sponsor bulurken, yaklaşık 21 milyon Euro net maaş teklif edilmişti.

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        Victor Osimhen geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 41 maça çıkarken 37 gol - 8 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 176 dakika sahada kaldı.

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