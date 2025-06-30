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        Gözler CHP kurultayı davasında

        CHP'nin 38.Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın duruşması başladı. Dava Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülüyor

        Giriş: 30.06.2025 - 09:43 Güncelleme: 30.06.2025 - 10:22
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        Gözler CHP kurultayı davasında
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        CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davaya bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam ediliyor.

        Duruşma saat 10.00'da başladı. Davanın bugün 3.celsesi görülüyor. Geçtiğimiz aylarda eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bazı delegelerin başvurusu sonucunda soruşturma başlatılmıştı.

        Davanın 26 Mayıs'ta ikinci celsesi görüldü ve duruşmada bazı ara kararlar verildi. Buna göre CHP Genel Merkezi'nden 4-5 Kasım kurultayının gerçekleştirildiği dönemde geçerli olan tüzük ve mevcut tüzük istendi.

        Davada bu tüzüklerin incelenmesi gerçekleştirilecek. Aynı zamanda 6 Nisan'da olağanüstü bir kurultay gerçekleştirilmişti. Yine bu kurultaydaki mazbata mahkeme tarafından talep edildi.

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        Bir diğer talep ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yine 38.Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin yürütülen ceza soruşturmasının son durumunun sorulması oldu. Oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 12 isim şüpheli sıfatıyla buluyor.

        Bu kişiler arasında görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da bulunuyor. 26.Asliye Ceza Mahkemesi'nde süren soruşturmada iddianame hazırlandı ve 3.Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

        CHP AVUKATLARI EK SÜRE İSTEMEYECEK

        Öte yandan davada CHP avukatlarının son sözleri sorulması halinde ek süre istemeyecekleri öğrenildi.

        Özel: Verecekleri her karara hazırız
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        Fotoğraf: AA

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        #chp kurultayı davası
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