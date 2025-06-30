Gözler CHP kurultayı davasında

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davaya bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam ediliyor.

Duruşma saat 10.00'da başladı. Davanın bugün 3.celsesi görülüyor. Geçtiğimiz aylarda eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bazı delegelerin başvurusu sonucunda soruşturma başlatılmıştı.

Davanın 26 Mayıs'ta ikinci celsesi görüldü ve duruşmada bazı ara kararlar verildi. Buna göre CHP Genel Merkezi'nden 4-5 Kasım kurultayının gerçekleştirildiği dönemde geçerli olan tüzük ve mevcut tüzük istendi.

Davada bu tüzüklerin incelenmesi gerçekleştirilecek. Aynı zamanda 6 Nisan'da olağanüstü bir kurultay gerçekleştirilmişti. Yine bu kurultaydaki mazbata mahkeme tarafından talep edildi.

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Bir diğer talep ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yine 38.Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin yürütülen ceza soruşturmasının son durumunun sorulması oldu. Oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 12 isim şüpheli sıfatıyla buluyor.