ABD Başkanı Trump: İran'a hiçbir şey teklif etmedim

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer tesislere düzenlenen saldırılardan bu yana "Tahran yönetimiyle görüşmediğini" ve İran'a herhangi bir teklifte bulunmadığını belirtti.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırılar sonrası sürece ilişkin açıklama yaptı.

Başkan Trump, "Biri şu Demokrat Senatör Chris Coons'a, İran'a hiçbir şey teklif etmediğimi söylesin." ifadesini kullandı.

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Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın İran'a milyarlarca dolar ödediğini ve kendisinin bunu yapmayacağına işaret eden Trump, Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın (JCPOA) da geçerliliğini yitirdiğini savundu.

Trump, ayrıca İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırılardan bu yana "Tahran yönetimiyle görüşmediğini" belirtti.

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İRAN: TRUMP OYUN OYNUYOR

İran, Trump'ın Tahran'a yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılıp kaldırılmayacağı konusundaki değişken tutumunu, iki ülke arasındaki sorunları çözmeyi amaçlamayan "oyunlar" olarak nitelendirerek eleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmaeil Baghaei, "Trump'ın bu açıklamaları diyalog ya da sorunların çözümüne yönelik ciddi bir ifadeden ziyade psikolojik ve medya oyunları bağlamında değerlendirilmelidir" dedi.