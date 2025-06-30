Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Jhon Duran'ı kadrosuna katmaya çok yakın. Al-Nassr ile anlaşma sağlayan Sarı-lacivertliler, Kolombiyalı golcüyle de el sıkıştı.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Jhon Duran'da flaş bir gelişme yaşandı.
HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre; Sarı-lacivertliler, Jhon Duran transferinde sona yaklaştı.
Al Nassr ile anlaşmaya varan sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun kararını bekliyordu. Taraflar büyük ölçüde anlaşma sağladı son detaylar görüşülüyor.
Transferin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.
Ocak ayında 77 milyon Euro bedelle Aston Villa'dan Al Nassr'a transfer olan Kolombiyalı yıldız, çıktığı 18 maçta 12 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
Geçtiğimiz sezon Aston Villa ve Al-Nassr'da olmak üzere toplamda 47 resmi maça çıkan Jhon Duran, 24 gol kaydetti.