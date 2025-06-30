İkinci el araç ticaretinde son 3 yıldır devam eden kısıtlamaların süresi önceki günlerde uzatıldı. Öyle ki, Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde 6 ay-6 bin kilometre ve ilan kısıtlamalarının 6 ay süreyle 1 Ocak 2026 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ikinci el taşıt ticareti yetki belgesi sahipleri için uygulamanın aynı şekilde devam edeceği belirtildi.

Yapılan açıklamada, söz konusu kısıtlamasının uzatma kararına gerekçe olarak, stokçulukla mücadele gösterildi.

Ticaret Bakanlığı'nın konuya dair açıklamasında, "Söz konusu düzenlemelerin, spekülatif fiyat artışlarını engelleme, stokçulukla mücadele, haksız kazançları önleme ve tüketici mağduriyetlerini azaltma konularında etkili olduğu görülmüştür. Bu doğrultuda, hem 6 ay-6 bin km kuralının hem de ilan kısıtlamasının süresi, 1 Ocak 2026 tarihine kadar 6 ay daha uzatılmıştır" denildi.

İkinci elde 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı Haberi Görüntüle

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İşte bu gelişme, gözlerin yeniden ikinci el araç sektörüne çevrilmesine yol açtı.

2025 İÇİN YENİ BİR REKOR TAHMİNİ Sektördeki son gelişmeleri değerlendiren Otomobilen Genel Müdürü Kenan Bilirgen, ikinci el araç satışlarının 2025'te artacağını ve yıl sonunda yeni bir rekor kırılacağı öngörüsünde bulundu. Bilirgen, "2024 yılında ikinci el otomotiv pazarı 9 milyonluk toplam satış adediyle tarihi rekorunu kırmıştı. Toplam ikinci el araç pazarı, 2025 yılının ilk yarısında geçen yılın rekor satışının üzerine yüzde 4’lük büyüme gerçekleştirdi. 2025 yılı toplamında ise özellikle merkez bankasının temmuz ayı ve sonrası için planladığı faiz indirimlerinin olumlu etkisiyle ikinci el pazarının 9 milyon adet seviyesini aşarak yeni bir rekora imza atacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı. .png 2025 yılında toplam pazardaki ikinci el satışlarının, sıfır araç satışının 7 katı büyüklüğünde olduğunu da dikkat çeken Bilirgen, "Türkiye’nin ikinci el pazarındaki potansiyelin ve son yıllardaki dinamikliğin devam ettiğini göstermektedir" görüşünü savundu. REKLAM 'PAZAR EKONOMİK KOŞULLARA DUYARLI' Sektördeki güncel trendler hakkında açıklamalarda bulunan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın ise, 2025 yılının ilk 6 ayında ikinci el araç pazarının, ekonomik belirsizlikler, yüksek faiz oranları ve krediye erişimdeki zorlukların etkisiyle dalgalı bir seyir izlediğini bildirdi.